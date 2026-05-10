Italiani in campo domenica 10 maggio: Musetti, Darderi, Arnaldi e Cocciaretto. A che ora e dove vederli

Domenica di grandi firme agli Internazionali BNL d’Italia 2026 di Roma con l’apertura del terzo turno del tabellone maschile. Riflettori puntati su Lorenzo Musetti, apparso in fiducia nel debutto vincente contro Giovanni Mpetshi Perricard: l’azzurro cerca un posto negli ottavi di finale contro l’argentino Francisco Cerundolo. I precedenti sorridono al sudamericano (2-1), ma Lorenzo ha l’occasione per ristabilire l’equilibrio sulla terra di casa. Impegno di alto livello anche per la testa di serie numero 18, Luciano Darderi, atteso dal confronto con l’americano Tommy Paul (gli unici due precedenti sorridono al tennista statunitense), un test cruciale per misurare le ambizioni dell’attuale numero 20 del mondo in questo Masters 1000.

Arnaldi sfida il futuro; Cocciaretto sul Centrale contro

La suggestione più forte di giornata riguarda però Matteo Arnaldi, reduce dalla splendida “maratona” vinta contro Alex De Minaur. Il sanremese è chiamato a confermare l’ottimo esordio in una sfida decisamente accattivante contro il giovane talento spagnolo Rafael Jodar, in un match che promette scintille e grande intensità agonistica. Spostandoci sul fronte femminile, il Centrale si prepara a spingere Elisabetta Cocciaretto: l’azzurra, che festeggia il suo primo terzo turno in carriera a Roma, si troverà di fronte uno degli ostacoli più duri del circuito, la numero uno del seeding Iga Swiatek. Una sfida proibitiva, almeno sulla carta, ma che rappresenta il giusto premio per la crescita mostrata dalla marchigiana.

Doppio: Cobolli-Sonego al Pietrangeli, match ostico per Grant e Ruggeri

Non mancherà lo spettacolo nei tabelloni di doppio, dove i colori azzurri sono ampiamente rappresentati. In campo maschile, l’apertura alla SuperTennis Arena è affidata alla coppia Vasamì/Cadenasso, chiamati all’impresa contro i numeri 2 del seeding Zeballos e Granollers. Nel pomeriggio, il Pietrangeli sarà il teatro di sfide caldissime: prima la coppia inedita e di grande talento formata da Flavio Cobolli e Lorenzo Sonego contro gli esperti Krawietz/Puetz, seguita dal match di Forti/Romano contro gli austriaci Erler/Miedler. Anche nel femminile riflettori accesi sul duo Grant/Ruggeri, che proveranno a superare l’ostico tandem rumeno composto da Sorana Cirstea e Jaqueline Cristian.

Dove vedere i match degli azzurri

Per ciò che concerne la copertura televisiva, si potranno seguire i match su Sky Sport e in streaming su NOW. Per quanto riguarda il circuito WTA, gli incontri di Cocciaretto e compagne saranno visibili in chiaro su Supertennis, mentre un match al giorno (sia maschile che femminile) verrà trasmesso gratuitamente per tutti anche su TV8.

Italiani in campo domenica 10 Maggio

[8] L. Musetti – [25] F. Cerundolo: terzo turno, Campo Centrale, ore 15:00 circa

[18] L. Darderi – [16] T. Paul: terzo turno, BNP Paribas Arena, ore 17:10 circa

M. Arnaldi – [32] R. Jodar: terzo turno, Campo Centrale, ore 20:30 circa

E. Cocciaretto – [4] I. Swiatek: terzo turno, terzo match sul Centrale, ore 19:00 circa

J. Vasamì / G. Cadenasso – [2] M. Granollers / H. Zeballos: 1° turno, SuperTennis Arena, ore 11:00

F. Cobolli / L. Sonego – [6] K. Krawietz / T. Puetz: 1° turno, Campo Nicola Pietrangeli, ore 14:30 circa

F. Forti / F. Romano – A. Erler / L. Miedler: 1° turno, Campo Nicola Pietrangeli, ore 15:40 circa

T. Grant / J. Ruggeri – S. Cirstea / J. Cristian: 1° turno, Campo Nicola Pietrangeli, ore 17:00 circa