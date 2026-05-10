WTA Roma: Bartunkova firma un’impresa, Svitolina non lascia scampo a Baptiste

Il terzo turno del WTA 1000 di Roma delinea gli ottavi di finale, mettendo in luce il contrasto tra la solidità delle veterane e l’ascesa di alcuni nuovi talenti del circuito femminile. Nikola Bartunkova si regala una giornata importante eliminando Madison Keys in una battaglia di nervi e variazioni. Un risultato che riscrive le statistiche del torneo capitolino. La giovane ceca, che nel turno precedente aveva battuto la nostra Tyra Grant, diventa infatti la prima “Lucky Loser” a raggiungere gli ottavi di finale a Roma dal 2013 (l’ultima a riuscirci era stata la tennista spagnola Lourdes Dominguez Lino). Contemporaneamente, Elina Svitolina ribadisce il suo feeling assoluto con la terra del Foro Italico. La tennista ucraina – che rimpingua il suo record stagionale a 23-7 (ventitré vittorie e sette sconfitte) – ha mostrato una condizione atletica invidiabile, sbrigando la pratica Hailey Baptiste con un punteggio specchio di un dominio tecnico e tattico mai messo in discussione, preparando il terreno per la sfida generazionale proprio contro la giovane ceca.

N. Bartunkova b. [17] M. Keys 6-3 1-6 6-4

Nikola Bartunkova scende in campo al Pietrangeli senza alcun timore reverenziale, aggredendo il match sin dalle prime battute. La giocatrice ceca entra subito in medias res con un parziale di tre giochi a zero che disorienta Madison Keys, incapace di arginare la spinta dell’avversaria. Il vantaggio si consolida sul 5-2, permettendo a Bartunkova di gestire il finale di set e chiudere con un solido 6-3. Nella seconda frazione la musica cambia drasticamente: Keys ritrova la misura dei colpi, scappa a sua volta sul 3-0 e allunga prepotentemente fino al 4-1, pareggiando i conti con un rapido 6-1. Il terzo set torna a essere una lotta punto su punto; Bartunkova si porta avanti 2-1 in una fase di grande equilibrio, ma è nel finale che la ceca trova l’allungo decisivo. Con il punteggio di 6-4 al terzo, la giocatrice ceca stacca il pass per gli ottavi dove troverà Svitolina.

Tenacity from Nikola Bartunkova 👌



She’s going toe-to-toe with Madison Keys, as we go right down to the wire 👊#IBI26 pic.twitter.com/WCmk0aRIvk — wta (@WTA) May 10, 2026

[7] E. Svitolina b. [32] H. Baptiste 6-1 6-2

Prestazione magistrale di Elina Svitolina, che non concede quasi nulla a Hailey Baptiste in un match a senso unico. L’ucraina impone il proprio ritmo fin dall’avvio, portandosi rapidamente sul 4-1 dopo i primi cinque giochi e mostrando una superiorità territoriale netta. Il primo parziale scivola via velocemente verso un 6-1 che lascia poco spazio alle interpretazioni. L’inerzia del confronto rimane invariata anche all’inizio del secondo set, con Svitolina che strappa nuovamente il servizio all’avversaria portandosi sul 3-1 dopo quattro game. Baptiste prova a restare in scia, ma sul 5-2 il match è ormai virtualmente concluso. Svitolina sigilla la pratica con un netto 6-2, confermando un ottimo stato di forma e candidandosi prepotentemente per le fasi finali del torneo capitolino. Nel prossimo turno sfiderà la sunnominata Nikola Bartunkova.

Dominant display 💪@ElinaSvitolina, the two-time Rome winner, heads into the Round of 16 with a 6-1, 6-2 victory over Baptiste!#IBI26 pic.twitter.com/ehU4giVQSO — wta (@WTA) May 10, 2026

[20] L. Samsonova b. A. Potapova 6-3 6-2

Il primo game di giornata è a favore di Potapova, brava a sfruttare la propria incisività al servizio. Samsonova, però, rimette subito le cose a posto in quello immediatamente successivo. Break Potapova nel quarto game, la giocatrice naturalizzata austriaca scappa via: 3-1. Dopo sette game, il copione non cambia e l’attuale numero 38 del mondo, fugge via in maniera quasi definitiva (5-2). Alla fine, il primo parziale è proprio della venticinquenne originaria di Saratov: 6-3 lo score definitivo del primo parziale.