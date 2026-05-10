WTA Roma, Svitolina: “Kostyuk è una fonte d’ispirazione per i giovani del nostro paese”

Dominio sfavillante da parte di Elina Svitolina, sbarazzatasi di Hailey Baptiste in tempi record. 6-1 6-2 rifilato alla semifinalista del Mutua Madrid Open, eliminata soltanto al terzo turno nella trasferta tricolore. Per l’ucraina, ci sarà la lucky loser Bartunkova come prossima avversaria agli ottavi di finale degli Internazionali d’Italia 2026. Ecco cos’ha detto in conferenza stampa la numero 7 del seeding:

D. Dopo due risultati piuttosto convincenti, quanto sei soddisfatto di come sei riuscita a riprenderti dopo Madrid?

Elina Svitolina: “Sono decisamente molto felice. Ho cercato di non pensare troppo a Madrid. Comunque, Madrid è un torneo un po’ speciale. Non ho mai giocato bene lì, tranne che nelle semifinali dell’anno scorso. In un certo senso ci sono abituato. Per me era importante dare priorità alla mia forma fisica, alla mia resistenza, perché con un calendario così fitto non ho molto tempo per allenarmi fisicamente. Ho trascorso otto giorni di allenamento davvero ottimi. Mi sono completamente staccata dal tennis e da tutto il trambusto che c’è a Madrid. Mi sento più riposata. Finora mi sento bene in campo”.

D. Che cosa è successo a Madrid? Quanto ti ha colpito Marta?

Elina Svitolina: “Incredibile. È sempre stata una giocatrice molto forte. Ora è più costante. Gioca davvero ad altissimi livelli. Non solo, ma anche avere sette ucraine nella top 100 è davvero impressionante, secondo me. Ora, considerando la guerra e tutto ciò che sta accadendo nel nostro Paese, penso che sia una grande fonte di ispirazione per le giovani generazioni per cercare di fare meglio, cercare di competere. Dimostra che è possibile. Penso che sia un ottimo esempio, specialmente per le ragazze in Ucraina”.

D. Stavo parlando con un giocatore che mi ha detto di aver sentito da un altro giocatore che qualcuno sta usando l’intelligenza artificiale per analizzare i punti di forza e di debolezza degli avversari. Non ti sembra un po’ assurdo?

Elina Svitolina: “No, perché penso che molti giocatori utilizzino le statistiche. Le statistiche provengono anche dall’intelligenza artificiale e da tutti i tipi di dispositivi che abbiamo a disposizione oggi. Penso che sia normale perché, sì, molte persone usano le statistiche. Stiamo cercando di ottenere quante più informazioni possibili prima della partita. Penso che sia un po’ il lavoro dell’allenatore farlo. Perché non provarci? Voglio dire, è molto simile, sarebbero solo delle statistiche”.

D. Si sta diffondendo la tendenza a scommettere sulle partite di tennis. Ne hai notato qualche segno?

Elina Svitolina: “Insomma, non è una novità. Credo sia una cosa normale nel tennis. Sappiamo tutti che le scommesse sono molto diffuse nel tennis. Molti tifosi guardano le partite perché hanno puntato qualcosa. Ma sì, vorrei che non dipendesse da quello. Non è bello, insomma, sapere che è possibile. Verrebbe da pensare che sia meglio tifare per un giocatore semplicemente perché ti piace il suo stile di gioco, ti piace quella persona, quel giocatore. Ma sì, è proprio triste. Non mi piace questo argomento. Non mi piace che la gente possa anche andare a tifare per altri giocatori solo perché ha scommesso. Penso che sarà sempre contro il giocatore di punta che è più in alto in classifica. Sì, non credo sia molto giusto“.