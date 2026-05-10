WTA Roma: Swiatek concede un solo game a una Cocciaretto non al meglio

[4] I. Swiatek b. E. Cocciaretto 6-1 6-0

Di certo condizionata da un qualche problema fisico, Elisabetta Cocciaretto si arrende a testa bassa all’ex numero 1 del mondo Iga Swiatek: 6-1 6-0 in un’ora di (poco) gioco sul centrale del WTA 1000 di Roma. Prestazione dal difficile commento quella dell’azzurra, evidentemente fuori condizione e costretta a chiamare il fisioterapista nei primi minuti del match.

Dall’altra parte della rete, invece, una Swiatek che nulla ha avuto a che vedere con la versione vistasi all’esordio a Roma: perfetta a rimbalzo, incredibilmente aggressiva su ogni diagonale e continua al servizio. Unici dubbi, al servizio per la vittoria, quando ha offerto tre palle break a un’improvvisamente risvegliatasi Cocciaretto.

Ora per la polacca una romantica e intrigante sfida con Naomi Osaka, dominante nel suo match di terzo turno con la russa Shnaider.

Primo set, Swiatek parte forte

Elisabetta parte contratta: la prima non c’è, la seconda è troppo morbida e facilmente aggredibile. Subito sotto 0-40, l’azzurra annulla la prima palla break, ma spedisce sotto al nastro il rovescio incrociato.

Cocciaretto ha bisogno di colpire, di trovar fiducia sui rimbalzi sciogliendo ogni tensione: aumentando il rendimento al servizio e trovando profondità sul primo colpo in uscita, l’italiana incassa il primo game del suo match dopo 16 minuti.

Swiatek non sbaglia nulla: aggredisce ogni palla, risponde a tutto e comanda dal primo all’ultimo colpo, dominando ogni diagonale su una spenta Cocciaretto, forse condizionata da una non ottimale condizione fisica.

Al servizio per il set dopo aver ottenuto un secondo break, la polacca non trema: breadstick in 30 minuti

Secondo set, Cocciaretto dominata

In avvio di secondo, le cose non migliorato neppure per un attimo: doppio fallo, dritto scarico a metà rete e break in apertura.

Errore dopo errore, la fiducia scorre via pian piano, e il tennis di Cocciaretto ne risente sempre più: doppio break, Swiatek non permette all’avversaria di respirare un solo attimo e l’azzurra esce completamente dalla partita.

Al servizio per il match, la polacca di disunisce improvvisamente: 3 palle break offerte e game lunghissimo, ma alla fine chiude al quarto match-point. Evidentemente condizionata da una salute non ottimale, Cocciaretto esce a testa bassa in meno di un’ora, salutando la capitale italiana.

Per Swiatek, ora, il big-match con Osaka.

