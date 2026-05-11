Roma, il programma di martedì 12 maggio: Sinner-Pellegrino non prima delle 15. Musetti alle 11

Martedì 12 maggio sarà l’ennesima giornata di grande tennis agli Internazionali BNL d’Italia, in cui andranno in scena tutti gli ottavi del singolare maschile e i primi due quarti del tabellone femminile.

Sinner-Pellegrino non prima delle 15. Musetti-Ruud alle 11

Jannik Sinner e Andrea Pellegrino scenderanno in campo non prima delle 15. Ovviamente, la cornice sarà il Campo Centrale del Foro Italico, nel quale Lorenzo Musetti aprirà le danze alle ore 11 contro Casper Ruud. Flavio Cobolli, in caso di vittoria, chiuderebbe il programma contro Pablo Llamas Ruiz o Daniil Medvedev, non prima delle 20:30. Luciano Darderi, invece, affronterà Alexander Zverev, non prima delle 14, sulla BNP Paribas Arena.

Sul secondo campo dell’impianto romano, in giornata, si misureranno anche Rafael Jodar contro Learner Tien, Andrey Rublev contro Nikoloz Basilashvili e Hamad Medjedovic contro Martin Landaluce. Sul Centrale, poi, andranno in scena le sfide tra Sorana Cirstea e Jelena Ostapenko, e in sessione serale Coco Gauff contro Mirra Andreeva.