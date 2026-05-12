ATP Roma: Medvedev mette in riga Tirante. Sfiderà Landaluce ai quarti

[7] D. Medvedev b. T. Tirante 6-3 6-2

La Città Eterna restituisce a Daniil Medvedev ciò che il russo non aveva ancora trovato in questo swing sul rosso europeo. L’ex numero uno del mondo, tornato a disputare un match sul centrale del Foro Italico – dove ha trionfato nel 2023 – ha rievocato un’ottima versione di sé, sufficiente per piegare in due set Thiago Agustin Tirante, che sul mattone tritato è sempre una mina vagante. La vittoria schiacciante (e convincente) ottenuta da Meddy gli consente di accedere al secondo quarto di finale masters del 2026 – dopo Indian Wells -, dove troverà l’astro nascente Martin Landaluce.

Primo Set: Tirante ispirato, ma Daniil alza il livello portandosi in vantaggio

Thiago Tirante riprende esattamente da dove aveva lasciato. Entrato in campo con gli occhi spiritati, l’autore dell’eliminazione di Cobolli fulmina Daniil Medvedvev nel primo gioco dell’incontro. Il russo viene investito dai poderosi colpi dell’avversario, il quale strappa il servizio al russo con grande facilità. L’impeccabile efficacia del sudamericano, però, è solo un abbaglio. Tirante pretende troppo dal suo tennis, e già nel secondo game sfoggia la brutta copia di sé stesso. Errori catastrofici riportano velocemente in parità il set, mentre Daniil, che nel 2023 ha sollevato il prestigioso trofeo degli IBI, inizia a rodare il suo gioco in una superficie che sino ad ora gli sta restituendo ben poco. Nel sesto game si rivede il Medvedev dei tempi migliori. Il tentacolare ex numero uno del mondo performa con dei dritti in diagonale considerevolissimi, e dopo aver cacciato Tirante sul lato sinistro del rettangolo di gioco, accende il turbo col rovescio lungolinea, fattore chiave di questo primo parziale. Una volta consolidato il vantaggio, Daniil tenta anche soluzioni differenti, azzardando un paio di smorzate insolite per il suo repertorio. Tra un “nastro russo” e un bimane sfavillante, Medvedev porta a casa il primo set con lo score di 6-3.

Secondo Set: Daniil non fa una grinza. Out tirante

Questa versione frizzante e plastica dell’ex numero uno del mondo entusiasma non poco il pubblico del centrale. Medvedev quasi si rannicchia su sé stesso nei recuperi laterali, e per due volte di seguito, infila Tirante con dei passanti di rovescio strepitosi, scaturiti da una difesa altrettanto clamorosa del russo.

He can do no wrong 😳



Medvedev races to a set-and-break lead over Tirante!#IBI26 pic.twitter.com/6b3yTkAuKy — Tennis TV (@TennisTV) May 12, 2026

L’argentino comincia a vacillare contro l’ingombrante muro avversario che non stenta affatto a sgretolarsi. Anzi, Meddy alza ancor di più il tiro, e mentre Tirante opta per tirare a full gas tutto ciò che passa per il suo piatto corde, Daniil adotta una tattica molto più astuta, e con una difesa da lode, manda in tilt il sudamericano, che gli consegna anche il secondo break. Il russo rischia un passaggio a vuoto, ma si rivela coraggioso anche nelle fasi critiche, salvando un break point con drop shot glaciale. Nel settimo game del secondo set ha l’opportunità di sgattaiolare via negli spogliatoi, ma dovrà attendere solo qualche istante in più per chiudere 6-2 col proprio servizio ed eliminare ufficialmente Thiago Agustin Tirante.