ATP Roma: un Musetti opaco basta a superare Cerundolo

[8] L. Musetti b. [25] F. Cerundolo 7-6(7) 6-4

Lorenzo Musetti prosegue il suo cammino agli Internazionali BNL d’Italia di Roma. Nonostante una vistosa fasciatura alla gamba sinistra l’azzurro ha superato Francisco Cerundolo in una partita piena zeppa di errori (ben 81 gratuiti) nella quale comunque si è dimostrato più solido mentalmente riuscendo a trovare lo spunto vincente nei momenti più importanti.

Già dall’inizio si capisce che la partita sarà dura, con scambi lunghi e faticosi. Il cielo scuro e le gocce di pioggia che ogni tanto cadono sul Centrale rendono la terra piuttosto lenta, ma tutti e due provano comunque a condurre il gioco. Cerundolo appena può aggira la palla con il diritto e mena fendenti sulla traiettoria ad uscire, Musetti prova a contrare con il suo celebre rovescio.

Primo set

Il primo passaggio complicato per il toscano è sul 2-3, quando deve affrontare tre palle break, tutte salvate con una buona prima di servizio, per poi chiudere il game vittoriosamente dopo 16 punti giocati.

Sulla diagonale di rovescio Musetti fa fatica a sostenere il palleggio, ma soprattutto non pare in grado di trovare soluzioni per uscire dallo schema, lasciando a Cerundolo il tempo di crearsi le aperture per affondare con il diritto. Due giochi più tardi il break arriva, con un errore da fondo proprio di rovescio da parte di Musetti, e l’argentino va a servire per il set. Ma come gli è capitato sovente nel corso della carriera, Cerundolo non riesce a dare il colpo di grazia al parziale, e con tre errori gratuiti restituisce il break.

Musetti si fa tentare un po’ troppo dalla palla corta, ha bisogno di un’altra bella prima di servizio per annullare una nuova palla break (che sul 4-5 è anche un set point) e alla fine trova faticosamente il 5-5. Ne segue un game con scambi lunghi e rocamboleschi, in uno dei quali Cerundolo liscia uno smash e poi finisce comunque per vincere il punto. Musetti comincia a trovare qualche soluzione in più con il rovescio, e sulla seconda palla break del set trova una risposta vincente che lo manda a servire per il set.

Ma neanche al dodicesimo gioco il set trova la sua soluzione: Musetti cede il servizio a zero e si va al tie-break. Si procede punto a punto, è un festival di palle corte, con successo variabile: Musetti non trasforma il set point sul 6-5, Cerundolo sciupa quello sul 7-6, poi Lorenzo trova un rovescio vincente sull’8-7 e porta a casa il parziale dopo ben 79 minuti.

Secondo set

Si riparte con lo stesso canovaccio: Musetti spreca di rovescio e cede la battuta sull’1-1 per poi recuperare immediatamente il break con un altro rovescio, questa volta vincente. Cerundolo trova parziale successo con il drop shot alto e corto per sfruttare la posizione arretrata di Musetti, ma non riesce a concretizzare tre opportunità di strappare la battuta all’avversario sul 3-3.

La partita non è straordinaria: anche se si vedono angoli e traiettorie volte a sfruttare tutti gli angoli del campo, gli errori sono tanti. Cerundolo con un doppio fallo e una palla corta in fondo alla rete concede un match point a Musetti sul 4-5, che però svanisce con una risposta in corridoio. La seconda chance la cancella Cerundolo di mano propria, ma sulla terza l’argentino non riesce a gestire una palla che rimbalza sul nastro e il match si chiude lì.

Ruud in Rome

Negli ottavi di finale Musetti dovrà vedersela con Casper Ruud, vincitore in due set di Lehecka. I precedenti sono di due vittorie a una per il norvegese, incluso un incontro nelle qualificazioni del Foro Italico nel 2019 quando Musetti aveva 17 anni. L’ultimo match tra i due risale a quasi tre anni fa, nella semifinale del torneo di Bastad 2023 finita con una vittoria in due set di Ruud.