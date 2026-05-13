Antidoping: due tennisti positivi al Clostebol

Continua senza sosta il lavoro dell’International Tennis Integrity Agency (ITIA). Nella giornata di martedì 12 maggio è arrivata la comunicazione da parte dell’ITIA della sospensione provvisoria – ai sensi Programma Anti-Doping del Tennis (TADP) – di due tennisti.

A cadere nella rete dei controlli dell’agenzia che si occupa della lotta contro la corruzione e il doping nel mondo del tennis sono due tennisti. Karlis Ozolins, ventitrenne lettone con un best ranking al n. 618 ATP, e Daniil Kakhniuk, ventitrenne proveniente dagli Stati Uniti, che vanta come migliore posizione la numero 1112.

I motivi della sospensione dell’ITIA

I due tennisti sono stati provvisoriamente sospesi dall’ITIA dopo essere risultati positivi a una sostanza proibita, il Clostebol. La positività di entrambi i tennisti è stata riscontrata sui campioni prelevati durante i test effettuati lo scorso 17 febbraio 2026 durante un torneo ITF disputato a San Jose, in Costa Rica.

Il Clostebol è un agente anabolizzante e fa parte della lista di sostanza vietate del programma anti-doping. Proprio alla luce della natura di tale sostanza, la sospensione provvisoria è scattata automaticamente per entrambi a partire dallo scorso 14 aprile.

I due tennisti – pur avendo diritto ad appellarsi alla sospensione – non hanno esercitato il loro diritto.

Ricordiamo che durante il periodo di sospensione, i due tennisti non potranno giocare, allenare o partecipare a qualsiasi evento tennistico autorizzato o promosso dai membri dell’ITIA o da qualsiasi associazione nazionale.