Interviste

ATP Roma, Rublev scherza su Sinner: “Più vince più si avvicina a perderne una” [VIDEO]

"Non sono certo eccitato di affrontarlo, ma è una buona occasione per mettermi in gioco" ha detto Andrey Rublev su Jannik Sinner

Di Niccolò Moretti
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Andrey Rublev - ATP Roma 2026 (X ATPTour en Espanol)
Andrey Rublev - ATP Roma 2026 (X ATPTour en Espanol)

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Intervistato da Prakash Amritraj per Tennis Channel Andrey Rublev scherza su cosa significhi giocare contro Jannik Sinner.
Negli ultimi mesi l’altoatesino è uno schiacciasassi e l’effetto si vede anche sulla psicologia degli avversari. Quando con il russo viene fatta menzione dell’argomento, questi abbassa la testa e ride, poi afferma: “Se ha vinto 5 Masters 1000 e più di 20 match di fila vuol dire che a un certo punto dovrà pur perdere”.
Quando poi l’intervistatore gli chiede se è emozionato di giocare contro l’italiano il 28enne russo risponde: “Non sono certo emozionato, di sicuro preferirei giocare contro qualcun altro, ma mi piace mettermi in gioco contro Jannik“.

Quella che andrà in scena domani sarà l’undicesima sfida tra i due, in un duello che vede Sinner avanti 7-3 negli scontri diretti (due delle tre vittorie di Rublev sono arrivate prima del 2023) e con l’ultima vittoria del moscovita che risale all’agosto 2024, quando battè Jannik col punteggio di 6-3 1-6 6-2 ai quarti del 1000 di Montreal, dove poi perse la finale contro Alexei Popyrin. L’ultimo incrocio tra i due ha avuto invece luogo sulla terra di Parigi l’anno scorso, quando l’altoatesino si impose comodamente in tre set.
È lecito dunque da parte di Rublev non essere granché emozionato per la sfida contro il numero 1 del mondo.

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