ATP Roma, Rublev scherza su Sinner: “Più vince più si avvicina a perderne una” [VIDEO]

Intervistato da Prakash Amritraj per Tennis Channel Andrey Rublev scherza su cosa significhi giocare contro Jannik Sinner.

Negli ultimi mesi l’altoatesino è uno schiacciasassi e l’effetto si vede anche sulla psicologia degli avversari. Quando con il russo viene fatta menzione dell’argomento, questi abbassa la testa e ride, poi afferma: “Se ha vinto 5 Masters 1000 e più di 20 match di fila vuol dire che a un certo punto dovrà pur perdere”.

Quando poi l’intervistatore gli chiede se è emozionato di giocare contro l’italiano il 28enne russo risponde: “Non sono certo emozionato, di sicuro preferirei giocare contro qualcun altro, ma mi piace mettermi in gioco contro Jannik“.

Rublev on playing Sinner next in Rome



*starts laughing*



Andrey: “How many Masters in a row has he won already?"



Prakash: "five"



Andrey: "How many, 20 something matches in a row? He's getting closer to losing. The more he wins the more he gets closer." 😂



Prakash: "You must… pic.twitter.com/FaQugwrRDr — The Tennis Letter (@TheTennisLetter) May 12, 2026

Quella che andrà in scena domani sarà l’undicesima sfida tra i due, in un duello che vede Sinner avanti 7-3 negli scontri diretti (due delle tre vittorie di Rublev sono arrivate prima del 2023) e con l’ultima vittoria del moscovita che risale all’agosto 2024, quando battè Jannik col punteggio di 6-3 1-6 6-2 ai quarti del 1000 di Montreal, dove poi perse la finale contro Alexei Popyrin. L’ultimo incrocio tra i due ha avuto invece luogo sulla terra di Parigi l’anno scorso, quando l’altoatesino si impose comodamente in tre set.

È lecito dunque da parte di Rublev non essere granché emozionato per la sfida contro il numero 1 del mondo.