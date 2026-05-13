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Musetti salta il Roland Garros: “Ho una lesione al retto femorale”

L'annuncio di Lorenzo Musetti sui social: “L'infortunio mi costringerà ad alcune settimane di riposo e recupero”

Di Matteo Beltrami
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Tennis, ATP Monte Carlo Rolex Masters 2026, Lorenzo Musetti (ITA), Wednesday, April 8, 2026. Photo Felice Calabro'

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“Sono abbastanza deluso per lo spettacolo che ho offerto al pubblico e per questo chiedo scusa. Oggi la mia condizione fisica non mi ha permesso di giocare come avrei voluto e non ho voluto ritirarmi solo perché sono stufo dei ritiri, soprattutto davanti al pubblico di casa”. Con questa parole Lorenzo Musetti si congedava ieri, dal torneo di Roma, dopo la netta sconfitta subita negli ottavi di finale contro il norvegese Casper Ruud.

Oggi è arrivata la doccia fredda, dopo gli accertamenti medici che hanno rivelato una lesione al retto femorale. Un problema piuttosto serio, che costringerà il carrarino “ad alcune settimane di riposo”, saltando dunque i tornei di Amburgo e del Roland Garros, quest’ultimo principale obiettivo per la stagione su terra – e dove difendeva i punti della semifinale dello scorso anno.

Lorenzo ha annunciato il responso attraverso un messaggio social: “Dopo la partita di ieri mi sono sottoposto ad accertamenti medici che hanno evidenziato una lesione al retto femorale, che mi costringerà ad alcune settimane di riposo e recupero. Purtroppo questo mi impedisce di partecipare ai tornei di Amburgo e al Roland Garros, una notizia che mi pesa enormemente. Grazie di cuore al pubblico di Roma per l’affetto straordinario: è stato il motivo per cui, pur non al 100%, ho voluto scendere in campo e dare tutto nel torneo di casa. Vi terrò aggiornati.”

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