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Si ritira Bernabé Zapata Miralles, gran lottatore dei campi in terra battuta

Per Bernabé Zapata Miralles, classe 1997, due semifinali ATP in carriera e la soddisfazione di essere citato (da Bublik) per l’ardore agonistico

Di Danilo Gori
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Bernabé Zapata Miralles (foto via Twitter @ATPTour_ES)

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Con la sconfitta di martedì al Challenger di Valencia per mano del paraguayano Adolfo Vallejo, a ventinove anni si ritira Bernabé Zapata Miralles, tennista spagnolo capace di portarsi nel 2023 fino alla posizione numero 37 del ranking ATP. Assente dal circuito maggiore da due anni, quando perse al primo turno di Indian Wells da Fabio Fognini, Zapata conclude con un record di 35-62 che, comprendendo il livello challenger diventa 373-333.

Lontano dalla terra rossa Zapata ha vinto soltanto sette dei 35 incontri citati, nessuno dei quali sull’erba; nel suo anno migliore, il 2023, vanta due semifinali, consecutive: dapprima Buenos Aires, poi Rio de Janeiro, sconfitto da Alcaraz e da Norrie. Indiscusso combattente dei campi rossi, Bernabe sale alla ribalta sempre tre anni fa come archetipo del giocatore da terra battuta nella famosa cena tra Bublik, Ruud e Paire, quando il kazako sceglie un avversario ideale da invitare a calmarsi mentre lui cerca relax in una fase del torneo dove, in fondo, non c’è molto in palio.

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