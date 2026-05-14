ATP Roma, Darderi: “L’ho vinta sul piano fisico, ma Jodar è davvero un grande giocatore”

Un match epico e terminato alle due di notte circa: così Luciano Darderi ha conquistato l’accesso alla semifinale del Masters 1000 di Roma, un traguardo mai raggiunto prima, sconfiggendo lo spagnolo Rafa Jodar in un match dal livello agonistico altissimo. “E’ stata veramente una lotta – ha raccontato Luciano ai microfoni di Sky Sport subito dopo il match -. Dopo aver perso il secondo set non pensavo di poter vincere. Ho pensato a giocare palla su palla, gioco dopo gioco. Ho cercato di lottare e spingere, e credo di aver vinto sul piano fisico. Abbiamo giocato veramente tardi, ma il pubblico mi ha aiutato tanto specie nel terzo set. E’ veramente un sogno essere in semifinale”.

Stimolato a parlare di tattica da Ivan Ljubicic, incuriosito dalla capacità di Luciano di alternare il back di rovescio alle palle in top spin, Darderi ha spiegato: “Oggi ho cercato di giocargli più sul dritto, perché dalla parte del rovescio è più solido. Poi ho cercato di giocargli qualche palla più bassa per non dargli ritmo, ma a volte quando ero lontano non avevo scelta, dovevo per forza giocare in back. Nel terzo set, invece, ho capito che dovevo spingere io, perché è un giocatore veramente di altissimo livello e appena poteva entrava subito dentro il campo a spingere. E’ un giocatore davvero forte, è la prima volta che giocavo contro di lui”. Non ci sono precedenti nemmeno contro Casper Ruud, l’esperto norvegese che sarà avversario di Luciano in semifinale. Appuntamento per venerdì.