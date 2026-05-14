ATP Roma, preview Sinner-Rublev: il russo è in forma, ma i numeri sono tutti dalla parte di Jannik

Quella tra Jannik Sinner e Andrey Rublev è una storia nota. I due si affrontano quest’oggi, per l’undicesima volta in carriera, sul Campo Centrale del Foro Italico, dove andranno in scena i quarti di finale degli Internazionali d’Italia 2026.

I precedenti: undicesima sfida tra i due. Sul rosso conduce Sinner 3-1

I precedenti non sorridono al russo, e come potrebbero? Rublev è sotto 3-7 nei confronti diretti contro Sinner. Due di quelle vittorie sono arrivate nel 2020 e nel 2022, macchiate entrambe dal ritiro di Sinner. Ma la terza è stata una vittoria del moscovita, in tre set a Cincinnati, nell’estate del 2024. Da allora Sinner ha vinto cinque degli ultimi sei incontri, compreso un netto 6-1, 6-3, 6-4 al Roland Garros dell’anno scorso. Quattro i confronti sul rosso, con un 3-1 in questo caso a favore di Jannik, con l’unica vittoria del russo arrivata a Parigi nel 2022, sempre per ritiro dell’azzurro. Riuscirà Rublev a sbarrare la strada al numero uno del mondo, a caccia della seconda semifinale consecutiva nel torneo di casa?

I numeri da capogiro di Sinner

I numeri dell’altoatesino sono ormai noti: cinque Masters 1000 consecutivi vinti da Parigi a oggi; 31 partite consecutive vinte in questa categoria di tornei – eguagliato il record di Djokovic. Allargando la forbice sono 26 vittorie le consecutive arrivando a Roma, dove non ha mostrato il minimo segno di cedimento. Certo, Rublev rappresenterà un salto di qualità significativo rispetto al suo ultimo avversario, il numero 155 Andrea Pellegrino, ma questa primavera Sinner ha alzato il livello contro chiunque abbia affrontato, e all’infuori di Alcaraz nessuno sembra in grado di scalfire quella patina di invincibilità che si porta appresso.

Le dichiarazioni di Rublev alla vigilia del match

Certo, potrebbe sembrare la solita partita già scritta, dove Sinner domina in lungo e in largo imponendo il suo gioco, ma il russo è in un buono stato di forma, e dalla sua ha qualche carta da giocare. Rublev arriva da una finale a Barcellona e ha già ottenuto tre vittorie a Roma. Ma soprattutto, ha fatto discutere non poco la sua uscita nei confronti dell’altoatesino ai microfoni di Tennis Channel, proprio alla vigilia del match. Di fronte alla domanda del collega su quale sfida rappresentasse per lui trovarsi davanti il n°1 del mondo, Rublev l’ha presa con un sorriso: “Quanti Masters ha già vinto consecutivamente? Cinque? Quante sono, più di 20 partite vinte di fila? Beh, si sta avvicinando alla sconfitta. Più vince e più si avvicina“.

Rublev on playing Sinner next in Rome



*starts laughing*



Andrey: “How many Masters in a row has he won already?"



Prakash: "five"



Andrey: "How many, 20 something matches in a row? He's getting closer to losing. The more he wins the more he gets closer." 😂



Prakash: "You must… pic.twitter.com/FaQugwrRDr — The Tennis Letter (@TheTennisLetter) May 12, 2026

Rublev ha poi proseguito: “Non sono né entusiasta né preoccupato, sto bene. Se mi chiedi se preferirei affrontare qualcun altro, certo che sì, preferirei giocare contro qualcun altro. Però, se mi chiedi se mi piacerebbe mettermi alla prova contro Jannik, allora sì. Mi piacerebbe sfidare Jannik“.

Dove vederla

Riuscirà il russo a impedire a Sinner il clamoroso sesto titolo ‘1000’ consecutivo, un’impresa mai riuscita a nessuno? Oppure Jannik manterrà i favori del pronostico? Per scoprirlo bisognerà attendere le 13:00, orario di inizio match. La partita sarà in diretta tv gratis e in chiaro su TV8, nonché su Sky Sport Uno e Sky Sport Tennis e in diretta streaming su SkyGo, Now, Tennis Tv e sito di TV8.