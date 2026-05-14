Challenger 175 Valencia: Berrettini si ferma al secondo turno, Ugo Carabelli lo batte in due set

Si chiude già al secondo turno l’avventura di Matteo Berrettini nel ricco Challenger 175 di Valencia. Dopo il buon esordio contro Taro Daniel, il romano si arrende in due set a Camilo Ugo Carabelli, testa di serie numero 4 del tabellone, che si impone con il punteggio di 7-6(2) 6-4 al termine di una partita non spettacolare ma molto concreta da parte dell’argentino. Per Berrettini resta il rammarico di una prestazione a tratti propositiva, ma troppo discontinua nei momenti chiave.

Il primo set si apre subito in salita per l’azzurro, che perde il servizio nel secondo game e si ritrova rapidamente sotto 3-0. Matteo prova a rimettersi in scia, ha tre palle break consecutive nel quinto gioco ma non riesce a sfruttarle; poco dopo, però, trova comunque il controbreak e rientra fino al 4-4. Il set resta in equilibrio sino al tie-break, ma proprio lì Berrettini si spegne: Ugo Carabelli parte meglio, sale 3-0, poi 6-2, e chiude il parziale senza concedere reali spiragli.

Nel secondo set l’argentino parte ancora meglio, strappando subito il servizio a Berrettini nel game d’apertura. L’argentino consolida il vantaggio e si porta rapidamente sul 2-0, mentre Matteo prova a restare agganciato al match affidandosi soprattutto alla prima e a qualche accelerazione estemporanea. Sul 4-3, però, arriva la reazione dell’azzurro: Berrettini si procura una palla break e riesce a rientrare fino al 4-4, rimettendo per un attimo in discussione l’inerzia della partita. Il pareggio dura pochissimo: nel nono game Matteo cede nuovamente la battuta e manda Ugo Carabelli a servire per il match. L’argentino, pur complicandosi la vita e concedendo anche una palla del controbreak, riesce infine a chiudere 6-4.

Ugo Carabelli avanza così al turno successivo confermando solidità e lucidità nei punti importanti. Per Berrettini, invece, un altro passettino troppo piccolo per un giocatore con il suo passato.