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Challenger: in Tunisia Federico Cinà si ferma nei quarti di finale 

Sconfitta inaspettata di Federico Cinà a livello Challenger ma per lui l’appuntamento importante è la prossima settimana a Parigi

Di Massimo Gaiba
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Federico Cinà (@Instagram Federico Cinà)
Federico Cinà (@Instagram Federico Cinà)

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Settimana intensissima per il circuito Challenger che presentava ben 7 eventi, di cui due di categoria 175, come spesso succede nelle seconde settimane degli Slam e di alcuni Master 1000. Il Challenger 175 di Bordeaux presenta, come prevedibile, una entry list impressionante, del tutto degna di un torneo di categoria superiore. Elenchiamo per curiosità le prime quattro teste di serie: Rinderknech (n. 24), Griekspoor (n. 31), Atmane (n. 51), Van de Zandschulp (n. 54) cui dobbiamo aggiungere altri 9 top 100 e qualche possibile mina vagante. Purtroppo non c’era nessun italiano iscritto. 

Sezioni
Challenger Tunisi: Cinà sconfitta da De La TorreChallenger Zagabria, Cecchinato e Ribecai fuori presto

Discorso analogo per l’altro Challenger 175 in corso di svolgimento a Valencia con ben 15 top 100 in tabellone. Unico italiano Matteo Berrettini con Napolitano e Brancaccio che sono partiti dalle qualificazioni e lì si sono fermati.  

Challenger Tunisi: Cinà sconfitta da De La Torre

In tale contesto i Challenger 100 di Oeiras e i 75 di Tunisi e Zagabria fanno apparentemente la parte dei parenti poveri, anche se in realtà sono tornei molto interessanti, soprattutto gli ultimi perché erano diversi gli italiani iscritti. Se ad Oeiras c’era il solo Lorenzo Carboni che è stato eliminato nelle qualificazioni, a Tunisi il nostro alfiere era indubbiamente Federico Cinà, oltre ad Agamenone, Dalla Valle e Arnaboldi che hanno affrontato le qualificazioni.

Dalle quali è uscito indenne solo l’italo-argentino che poi è stato costretto alla resa dal 20enne austriaco Joel Schwaerzler (n.172), ragazzo molto promettente, ma non promettente però quanto Cinà che nel secondo turno gli ha rifilato un netto 6-4 6-1. Nei quarti poi il tennista siciliano ha trovato dall’altra parte della rete lo spagnolo Inaki Montes De La Torre (n.329), un ostacolo del tutto abbordabile che purtroppo ha riservato difficoltà impreviste che si sono risolte in una inaspettata sconfitta, per di più piuttosto severa: 6-2 6-2. Ma l’appuntamento importante per Federico è il prossimo, cioè a Parigi per le qualificazioni Slam. 

Challenger Zagabria, Cecchinato e Ribecai fuori presto

Al Challenger 75 di Zagabria (terra battuta) c’erano Marco Cecchinato e Michele Ribecai. Quest’ultimo è stato eliminato nelle qualificazioni dall’australiano Kokkinakis alla sua ennesima resurrezione. Il Ceck invece, dopo aver superato il primo turno a spese del britannico Harry Wendelken, si è arreso con un duplice 6-4 all’ecuadoregno Andy Andrade (n.215), confermando una stagione tutta in altalena. Ma anche per lui l’appuntamento importante è quello della prossima settimana nelle qualificazioni parigine. E sappiamo bene come per il Ceck il Roland Garros non sia un torneo come gli altri.  

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