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LIVE ATP Roma, quarti di finale: Sinner subito avanti di un break

Di Beatrice Becattini
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Jannik Sinner - Roma 2026 (foto Francesca Micheli)
Jannik Sinner - Roma 2026 (foto Francesca Micheli)

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4 min ago14/05/2026 13:19

Sinner-Rublev 2-0

Sinner conferma il break a 0. L’azzurro imposta lo scambio con profondità e traiettoria, per allontanare Rublev e accelerare al momento opportuno

10 min ago14/05/2026 13:13

Break: Sinner-Rublev 1-0

Rublev falloso di diritto, Sinner fa il break in avvio con un vincente sulla riga

11 min ago14/05/2026 13:11

Inizia il match

Jannik Sinner ha vinto il sorteggio e ha scelto di rispondere

18 min ago14/05/2026 13:04

Al via Sinner-Rublev

I giocatori sono in campo sul Centrale per il riscaldamento

Cari amici di Ubitennis, benvenuti alla diretta scritta del match tra Jannik Sinner e Andrey Rublev, valevole per i quarti di finale del Masters 1000 di Roma 2026. La sfida mette in palio un posto in semifinale contro il vincente del match tra Daniil Medvedev e Martin Landaluce. Jannik Sinner gioca per raggiungere la sua seconda semifinale a Roma. Sarebbe il secondo italiano negli ultimi quattro, dopo Luciano Darderi, che ha colto questo traguardo nella nottata battendo Rafa Jodar nella nottata tra giovedì e venerdì. Si gioca sul Campo Centrale del Foro Italico a partire dalle 13.

Sezioni
Sinner-Rublev 2-0Break: Sinner-Rublev 1-0Inizia il matchAl via Sinner-Rublev

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