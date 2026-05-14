LIVE ATP Roma, quarti di finale: Sinner subito avanti di un break

Sinner-Rublev 2-0 Sinner conferma il break a 0. L’azzurro imposta lo scambio con profondità e traiettoria, per allontanare Rublev e accelerare al momento opportuno

Break: Sinner-Rublev 1-0 Rublev falloso di diritto, Sinner fa il break in avvio con un vincente sulla riga

Inizia il match Jannik Sinner ha vinto il sorteggio e ha scelto di rispondere

Al via Sinner-Rublev I giocatori sono in campo sul Centrale per il riscaldamento

Cari amici di Ubitennis, benvenuti alla diretta scritta del match tra Jannik Sinner e Andrey Rublev, valevole per i quarti di finale del Masters 1000 di Roma 2026. La sfida mette in palio un posto in semifinale contro il vincente del match tra Daniil Medvedev e Martin Landaluce. Jannik Sinner gioca per raggiungere la sua seconda semifinale a Roma. Sarebbe il secondo italiano negli ultimi quattro, dopo Luciano Darderi, che ha colto questo traguardo nella nottata battendo Rafa Jodar nella nottata tra giovedì e venerdì. Si gioca sul Campo Centrale del Foro Italico a partire dalle 13.