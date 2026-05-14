Sinner nella storia: 32esima vittoria di fila nei 1000, superato Djokovic! Le strisce a confronto

Da Roma, il nostro inviato

Jannik Sinner ha battuto Novak Djokovic. No, non in campo questa volta, ma nel libro dei record. L’azzurro ha vinto 32 partite di fila a livello 1000, eredità dei cinque titoli consecutivi e della semifinale raggiunta oggi agli Internazionali BNL d’Italia. Djokovic era a 31, una striscia che durava dal 2011, che solo Sinner ha saputo infrangere, tra il 2025 (Parigi) e il 2026 (tutti gli altri tornei coinvolti). Ma è giusto anche paragonare queste strisce, contestualizzare come abbiano preso vita. Di seguito, eccole complete: tra parentesi mostriamo il ranking dell’avversario battuto, in grassetto le vittorie sui top ten.

Sinner-Djokovic 32-31: le vittorie di Jannik

Risultato Torneo Turno J. Sinner – Z. Bergs (41) 6-4 6-2 Parigi 1T J. Sinner – F. Cerundolo (21) 7-5 6-1 Parigi R16 J. Sinner – B. Shelton (7) 6-3 6-3 Parigi QF J. Sinner – A. Zverev (3) 6-0 6-1 Parigi SF J. Sinner – F. Auger-Aliassime (10) 6-4 7-6 Parigi F J. Sinner – D. Svrcina (109) 6-1 6-1 Indian Wells 1T J. Sinner – D. Shapovalov (39) 6-3 6-2 Indian Wells 2T J. Sinner – J. Fonseca (35) 7-6 7-6 Indian Wells R16 J. Sinner – L. Tien (27) 6-1 6-2 Indian Wells QF J. Sinner – A. Zverev (4) 6-2 6-4 Indian Wells SF J. Sinner – D. Medvedev (11) 7-6 7-6 Indian Wells F J. Sinner – D. Dzumhur (76) 6-3 6-3 Miami 1T J. Sinner – C. Moutet (33) 6-1 6-4 Miami 2T J. Sinner – A. Michelsen (40) 7-5 7-6 Miami R16 J. Sinner – F. Tiafoe (20) 6-2 6-2 Miami QF J. Sinner – A. Zverev (4) 6-3 7-6 Miami SF J. Sinner – J. Lehecka (22) 6-4 6-4 Miami F J. Sinner – U. Humbert (34) 6-3 6-0 Montecarlo 1T J. Sinner – T. Machac (53) 6-1 6-7 6-3 Montecarlo R16 J. Sinner – F. Auger-Aliassime (6) 6-3 6-4 Montecarlo QF J. Sinner – A. Zverev (3) 6-1 6-4 Montecarlo SF J. Sinner – C. Alcaraz (1) 7-6 6-3 Montecarlo F J. Sinner – B. Bonzi (104) 6-7 6-1 6-4 Madrid 1T J. Sinner – E. Moller (169) 6-2 6-3 Madrid 2T J. Sinner – C. Norrie (23) 6-2 7-5 Madrid R16 J. Sinner – R. Jodar (42) 6-2 7-6 Madrid QF J. Sinner – A. Fils (25) 6-2 6-4 Madrid SF J. Sinner – A. Zverev (3) 6-1 6-2 Madrid F J. Sinner – S. Ofner (82) 6-3 6-4 Roma 1T J. Sinner – A. Popyrin (60) 6-2 6-0 Roma 2T J. Sinner – A. Pellegrino (155) 6-2 6-3 Roma R16 J. Sinner – A. Rublev (14) 6-2 6-4 Roma QF

Sinner-Djokovic 32-31: le vittorie di Nole

Risultato Torneo Turno N. Djokovic – A. Golubev (39) 6-0 6-4 Indian Wells 1T N. Djokovic – E. Gulbis (34) 6-0 6-1 Indian Wells 2T N. Djokovic – V. Troicki (18) 6-0 6-1 Indian Wells R16 N. Djokovic – R. Gasquet (21) 6-2 6-4 Indian Wells QF N. Djokovic – R. Federer (2) 6-3 3-6 6-2 Indian Wells SF N. Djokovic – R. Nadal (1) 4-6 6-3 6-2 Indian Wells F N. Djokovic – D. Istomin (54) 6-0 6-1 Miami 1T N. Djokovic – J. Blake (173) 6-2 6-0 Miami 2T N. Djokovic – V. Troicki (17) 6-3 6-2 Miami R16 N. Djokovic – K. Anderson (40) 6-4 6-2 Miami QF N. Djokovic – M. Fish (15) 6-3 6-1 Miami SF N. Djokovic – R. Nadal (1) 4-6 6-3 7-6 Miami F N. Djokovic – K. Anderson (35) 6-3 6-4 Madrid 1T N. Djokovic – G. Garcia Lopez (29) 6-1 6-2 Madrid R16 N. Djokovic – D. Ferrer (6) 6-4 4-6 6-3 Madrid QF N. Djokovic – T. Bellucci (36) 4-6 6-4 6-1 Madrid SF N. Djokovic – R. Nadal (1) 7-5 6-4 Madrid F N. Djokovic – L. Kubot (141) 6-0 6-3 Roma 1T N. Djokovic – S. Wawrinka (14) 6-4 6-1 Roma R16 N. Djokovic – R. Soderling (5) 6-3 6-0 Roma QF N. Djokovic – A. Murray (4) 6-1 3-6 7-6 Roma SF N. Djokovic – R. Nadal (1) 6-4 6-4 Roma F N. Djokovic – N. Davydenko (30) 7-5 6-1 Montreal 1T N. Djokovic – M. Cilic (29) 7-5 6-2 Montreal R16 N. Djokovic – G. Monfils (7) 6-2 6-1 Montreal QF N. Djokovic – J. Tsonga (16) 6-4 3-0 RIT. Montreal SF N. Djokovic – M. Fish (8) 6-2 3-6 6-4 Montreal F N. Djokovic – R. Harrison (78) 6-2 6-3 Cincinnati 1T N. Djokovic – R. Stepanek (29) 6-3 6-3 Cincinnati R16 N. Djokovic – G. Monfils (8) 3-6 6-4 6-3 Cincinnati QF N. Djokovic – T. Berdych (9) 7-5 RIT. Cincinnati SF

Il confronto tra le strisce

Paragonare gli avversari, e scivolare nel solito discorso se fosse meglio prima piuttosto che oggi, sarebbe stucchevole. Quasi fallace. Entrambi hanno fronteggiato i migliori della loro epoca. Nei testa a testa di Sinner mancano Nadal e Federer per semplici questioni anagrafiche, essendo stati grandi rivali di Djokovic. Poi, certo, è giusto segnalare che sarebbe stato più complesso battere Murray di Zverev, ma pesare criteri soggettivi, o ipotetici, non è nostro compito. Possiamo pesare i numeri: su 31 partite vinte nei 1000 consecutivamente, Djokovic ha battuto 12 top ten, dunque il 38% circa, mentre Sinner 9 su 32, 28%.

Certo, in termini di dominio si può sicuramente constatare come il cammino di Jannik sia stato ben più netto. Due soli set persi, a fronte degli otto di Nole, che non vinse neanche un 1000 senza perdere parziali nella striscia; Sinner ha invece trionfato in maniera limpida a Parigi, Indian Wells e Miami. In poche parole tutti quelli sul veloce, lasciando qualcosa per strada (mai contro top 10 tra l’altro) sulla terra di Montecarlo e Madrid. Infine, Sinner ha vinto su tutte le superfici in cui si svolgono 1000, andando da un anno all’altro. Ma c’è un valore maggiore tra l’una e l’altra?

Il valore definitivo

A conti fatti, si può dire come la striscia di Sinner abbia avuto un percorso meno irto di ostacoli. Chiarendo come anche lui stesso abbia contribuito ad anestetizzare la maggior parte degli avversari, anche quelli più pericolosi come alcuni top 10. Nomi meno evocativi, sulla carta più semplici da affrontare, ma comunque non banali da travolgere nella maniera in cui ha fatto l’azzurro in questi ultimi mesi. Possiamo definire il suo percorso più dominante.

Quello di Djokovic è stato invece certamente più esaltante. Con match memorabili come contro Nadal e Federer, o da immaginario collettivo in loco come contro Fish in Canada. Più bella e piacevole da ricordare, forse più forte. Ma trentadue vittorie di fila, dal cemento indoor alla terra, rimangono qualcosa di semplicemente incredibile. L’unico neo è aver affrontato una sola volta (per demeriti dello spagnolo, chiaramente) Alcaraz, quindi l’assenza di grandi match nel computo totale. Ma Sinner domina, a prescindere da avversario e luogo. E non è un suo problema dover regalare narrazioni e storie. Quelle sono una conseguenza. A rimanere incisa nella storia sarà la serie (per ora) di 32, da mercoledì 29 ottobre 2025 a giovedì 14 maggio 2026.