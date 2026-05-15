ATP Ginevra, il tabellone: Fritz e Bublik guidano il seeding, ci sono Sonego e Wawrinka

Sorteggiato il tabellone del Gonet Geneva Open, l’ATP 250 di Ginevra che andrà in scena da domenica 17 maggio a sabato 23, ultima tappa dei tornei minori sulla terra rossa europea prima dell’inizio del Roland Garros, che avrà luogo il 24 maggio. In cima al seeding c’è Taylor Fritz, che debutta direttamente al secondo turno contro il vincente della sfida tra Alexei Popyrin e un qualificato. Probabile che ai quarti si troverà uno tra Jenson Brooksby e Casper Ruud, che al secondo turno affrontano il vincente di Adrian Mannarino–Raphael Collignon.

ATP Ginevra, il tabellone: c’è il padrone di casa Wawrinka

Nella parte bassa spicca la presenza di Alexander Bublik, seconda testa di serie, reduce da settimane altalenanti e con un bye al primo turno. Esordirà probabilmente contro Lorenzo Sonego, che sfida un qualificato al debutto. Nel suo quarto c’è anche Arthur Rinderknech, mentre Stefanos Tsitsipas, nemmeno testa di serie e dunque costretto ad esordire contro il francese Giovanni Mpetshi-Perricard, con un potenziale secondo turno contro il giovane Learner Tien, già testa di serie n. 4 e sempre più pericoloso sul rosso. Da segnalare che nel quarto del greco è presente anche il padrone di casa Stan Wawrinka, 41 anni, alla sua ultima partecipazione al torneo di casa, che al primo turno affronta la settima forza del seeding Alejandro Tabilo.

Possibile semifinale Fritz-Ruud nella parte alta e Tien-Bublik nella parte bassa, ma attenzione alle sorprese Alex Michelsen, Jaume Munar, Sebastian Báez e Stan Wawrinka sono tutti avversari che, in questo contesto, possono far saltare il banco.

Interessanti anche i primi turni Baez-Michelsen (nel quarto di Tien, il vincente affronterà uno tra Stan e Tabilo), Laslo Djere-Juan Manuel Cerundolo, che potrebbero infastidire uno tra Rinderknech e Tirante, reduce da una gran settimana a Roma, al secondo turno, oltre che la sfida tra i ‘terraioli puri’ Trungelliti-Navone, che affronterebbero al secondo turno la terza testa di serie Cameron Norrie.