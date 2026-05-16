ATP Amburgo, il tabellone: Cobolli difende il titolo, presente anche Darderi. Il loro cammino non è facile

Sorteggiato il tabellone principale dell’ATP 500 di Amburgo, ultimo grande appuntamento in vista del Roland Garros. Il tabellone è assolutamente di buon livello e il formato a 32 giocatori porta a scontri complicati già a partire dai primi turni. Flavio Cobolli dovrà provare a difendere il titolo conquistato lo scorso anno. Reduce dall’amara eliminazione a Roma per mano di Tirante, Flavio è la testa di serie numero 4: affronterà un qualificato al primo turno; al secondo, uno fra Mensik e la wild card Struff. Nei quarti un possibile incrocio con Karen Khachanov, che affronta Kecmanovic. Il tennista romano è nella metà del tabellone della testa di serie numero uno, Felix Auger-Aliassime, il quale affronta Kopriva all’esordio, e rischia di trovare Tiafoe nella sfida che mette in palio la semifinale.



Il numero 3 del mondo e vincitore nel 2023, Alexander Zverev, ha già annunciato il forfait dopo la bruciante sconfitta con Darderi in quel di Roma, ufficialmente per problemi alla schiena.

Ci sarà invece Alex de Minaur, oggi ottavo nel ranking mondiale e testa di serie numero 3. Per lui, Francisco Cerundolo al primo turno.

L’altro italiano presente in tabellone è Luciano Darderi, testa di serie numero 7: il semifinalista di Roma ha pescato Burruchaga al primo turno e potrebbe affrontare Joao Fonseca al secondo turno. E’ nella metà bassa del tabellone; questo significa che, in caso avanzasse, potrebbe affrontare De Minaur e poi la testa di serie numero 2, Ben Shelton.

Hamburg ATP 500 Main Draw Singles pic.twitter.com/QmP3KFjwEO — Tennis Draws (@DrawsTennis) May 16, 2026







