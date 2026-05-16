ATP/WTA Roma LIVE: Sinner ancora in finale al Foro Italico, 6-4 al terzo a Medvedev! Alle 17 la finale femminile

Sinner chiude 6-4 al terzo e va in finale, di nuovo, al Foro!
Sinner serve benissimo sul 30 pari nel decimo gioco e chiude la pratica. Sfiderà da grande favorito Casper Ruud nella finale degli Internazionali d’Italia
Medvedev salva due match-point col servizio, Sinner serve per chiudere *5-4
Il russo rimanda la doccia per il momento. Sinner ha la possibilità di chiudere la semifinale
Sinner tiene a zero il servizio 5-3*
Nessun problema per Jannik che si porta a un game dalla finale
Ace di Medvedev sul primo punto, Sinner avanti 4-3 e servizio
I due giocatori si risiedono dopo 10 secondi, il russo serve un ace sul primo punto e tiene il servizio
Sinner vs Medvedev in campo 6-2 5-7 4-2* A-40
Sono in campo, stavolta con il sole, Jannik Sinner e Daniil Medvedev per concludere la seconda semifinale. Il russo è al servizio con a disposizione la palla del 3-4, il N.1 ha un break di vantaggio
Bolelli/Vavassori in finale nel doppio maschile!
I due azzurri vincono il super-tie break 10 punti a 6 e giocheranno domani la finale contro Granollers-Zeballos
Super tie-break per Bolelli/Vavassori
Sul Centrale i due azzurri al super-tie break decisivo nella semifinale contro Harrison/Skupsi