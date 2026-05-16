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ATP/WTA Roma LIVE: Sinner ancora in finale al Foro Italico, 6-4 al terzo a Medvedev! Alle 17 la finale femminile

L'azzurro riprende avanti 4-2 con un break nel terzo set contro il russo

Di Redazione
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Jannik Sinner - Roma 2026 (foto Francesca Micheli)

🆕 I segreti di Sinner direttamente dall'Alto Adige, Darderi sogno Finale
Guarda la quinta puntata di Salotto Ubitennis, lo speciale sugli Internazionali d’Italia con Ubaldo Scanagatta e grandi ospiti che commentano dal Circolo Canottieri Roma tutto il meglio del Foro Italico.
29 min ago16/05/2026 16:20

Sinner chiude 6-4 al terzo e va in finale, di nuovo, al Foro!

Sinner serve benissimo sul 30 pari nel decimo gioco e chiude la pratica. Sfiderà da grande favorito Casper Ruud nella finale degli Internazionali d’Italia

35 min ago16/05/2026 16:14

Medvedev salva due match-point col servizio, Sinner serve per chiudere *5-4

Il russo rimanda la doccia per il momento. Sinner ha la possibilità di chiudere la semifinale

39 min ago16/05/2026 16:10

Sinner tiene a zero il servizio 5-3*

Nessun problema per Jannik che si porta a un game dalla finale

43 min ago16/05/2026 16:06

Ace di Medvedev sul primo punto, Sinner avanti 4-3 e servizio

I due giocatori si risiedono dopo 10 secondi, il russo serve un ace sul primo punto e tiene il servizio

46 min ago16/05/2026 16:03

Sinner vs Medvedev in campo 6-2 5-7 4-2* A-40

Sono in campo, stavolta con il sole, Jannik Sinner e Daniil Medvedev per concludere la seconda semifinale. Il russo è al servizio con a disposizione la palla del 3-4, il N.1 ha un break di vantaggio

1 hr 6 min ago16/05/2026 15:43

Bolelli/Vavassori in finale nel doppio maschile!

I due azzurri vincono il super-tie break 10 punti a 6 e giocheranno domani la finale contro Granollers-Zeballos

1 hr 18 min ago16/05/2026 15:31

Super tie-break per Bolelli/Vavassori

Sul Centrale i due azzurri al super-tie break decisivo nella semifinale contro Harrison/Skupsi

Roma fa ancora i conti con la pioggia: tetto sempre più urgente. Se ne parla da 11 anni: a che punto siamo?

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