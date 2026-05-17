Roland Garros, qualificazioni: 13 azzurri e azzurre al via. Presente anche Grigor Dimitrov

La stagione sul mattone tritato si avvicina sempre più all’evento di lusso, che chiuderà questa tranche di tornei Major sul rosso. Il main draw del Roland Garros inizierà ufficialmente il 24 maggio, ma prima bisognerà partire dalle lunghe e tortuose qualificazioni.

Il tabellone delle qualificazioni Maschili

È appena stato sorteggiato il tabellone cadetto parigino, dove spicca il nome di Grigor Dimitrov, che troverà al primo turno il portoghese Faria, testa di serie numero 10. Il n.1 del seeding sarà invece l’olandese De Jong, seguito da Shimabukuro (2), Emilio Nava (3) e Coleman Wong (4).

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Saranno 8 gli azzurri a caccia di un posto nel tabellone principale dello Slam transalpino. Dopo la straordinaria avventura agli Internazionali d’Italia – terminata per mano di Jannik Sinner – Andrea Pellegrino sogna la prima qualificazione in carriera in un main draw, e in virtù della sua conoscenza della superficie, e del livello espresso ultimamente, avrà – forse per la prima volta – una ghiottissima chance. Il primo ostacolo sarà Moreno De Alboran. Tenteranno l’impresa anche Giustino, Cadenasso, Marco Cecchinato (vecchia conoscenza del Philippe Chatrier), Travaglia, Napolitano, Maestrelli – testa di serie n.5 – e il giovanissimo Federico Cinà, impegnato con Watanuki nella prima uscita.

Tra le wild card delle qualificazioni, David Goffin, Calvin Hemery, Daniel Jade, Antoine Ghibaudo, Robin Bertrand, Sean Cuenin, Florent Bax, Sascha Gueymard, Thomas Faurel.

Il tabellone delle qualificazioni femminili

Per quanto concerne, invece, il tabellone cadetto femminile, saranno soltanto 5 le italiane che lotteranno per il main draw del Roland Garros. Brancaccio, Trevisan, Bronzetti, Stefanini e Pigato i nomi delle atlete tricolore in lizza per un posto tra le grandi. Alla guida nel seeding, nel tabellone cadetto, ci sarà la tailandese Tararudee, che sfiderà subito Despina Papamichail. Seguono Kraus (2), Krueger (3), Vidmanova (4) e Sun (5). Presenti anche le esperte Tamara Zidansek, Minnen, Andreescu.