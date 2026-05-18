ATP Roma: la storia di Camilla, la bimba che ha effettuato il lancio della monetina in finale

Gli Internazionali d’Italia 2026 sono terminati con un’altra bella storia da raccontare: quella di Camilla, la bambina che ha accompagnato Sinner durante l’entrata in campo sul Centrale. Per raccontarla, bisogna riavvolgere il nastro a qualche giorno prima. Come noto, Luciano Darderi si è reso protagonista di un episodio spiacevole, anche se l’azzurro – assorto nei suoi pensieri – non ha affatto messo malizia in questo gesto inconscio.

Time to crown a new men's singles champion 🏆



Jannik Sinner 🆚 Casper Ruud#IBI26 | @atptour pic.twitter.com/aknyq9osCj — Internazionali BNL d'Italia (@InteBNLdItalia) May 17, 2026

Qualche istante prima dell’ingresso in campo contro Casper Ruud, in semifinale, Luli era per motivi diversi sovrappensiero e ha dimenticato di prendere per mano la piccola Camilla, che ha dovuto “inseguire” Darderi in solitudine. Le immagini sono presto diventate virali, e il web ha preso la palla al balzo per sollevare un polverone. Luciano si è prontamente scusato, scrivendo sui social: “Mi dispiace molto di non aver dato la mano a Camilla: è stato un gesto involontario. Chi mi conosce veramente sa quanto tenga sempre al rapporto umano con i fan e al rispetto verso tutte le persone che fanno parte di questo sport”.

Luciano ha rimediato non solo con delle scuse verbali, ma anche con un mazzo di fiori e una maglia autografata donati alla piccola Camilla, che sta combattendo la battaglia più dura contro un tumore. La piccola è rientrata in un’iniziativa importante intrapresa della Federazione che, per regalare un sogno ai bambini in cura nei reparti oncologici degli ospedali di Roma, ha scelto alcuni pazienti per accompagnare in campo le star del tennis mondiale sul centrale del Foro Italico. Così, l’organizzazione del torneo si è adoperata per rimediare alla gaffe di Darderi, restituendo il sogno mancato a Camilla, che ha eseguito il sorteggio con la monetina, prendendo di fatto parte al match che ha assegnato il titolo. Un momento speciale condiviso insieme al numero uno del mondo e Casper Ruud. E se Jannik ha vinto il titolo, ora il tifo è tutto per Camilla, affinchè possa ora superare il suo match personale, quello più importante.