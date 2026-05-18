Ranking ATP: Sinner prende il largo su Alcaraz, Musetti lascia la top 10, Darderi al best ranking

La giornata di domenica 17 maggio rappresenta una pietra miliare del tennis italiano. Dopo 50 anni, infatti un italiano è tornato a vincere gli Internazionali BNL d’Italia di Roma, riportando il trofeo nel Bel Paese: nel 1976 fu Adriano Panatta, nel 2026 è Jannik Sinner. Grazie a questo traguardo, con tutti i record che ne conseguono, il n. 1 del mondo ha allungato ulteriormente nel ranking ATP rispetto a Carlos Alcaraz, come noto fermo almeno fino al Roland Garros 2026 incluso. Con i 350 punti conquistati il vantaggio aumenta a 2740 punti e potrebbe diventare ancora più ampio dopo il secondo Slam stagionale. Terzo sempre Alexander Zverev, nonostante l’uscita di scena prematura al Foro Italico e lo stesso vale a dirsi per Novak Djokovic.
Per quanto riguarda i movimenti in top 20 si segnalano la risalita al n. 7 per Daniil Medvedev (+2), la conseguente discesa di Taylor Fritz e Alex de Minaur – che perdono una posizione a testa – e il ritorno nei primi dieci del mondo da parte di Alexander Bublik. A far male, in ottica Italia, è l’uscita dalla top 10 di Lorenzo Musetti, che non ha difeso la semifinale del 2025. Si scambiano di posizione Andrey Rublev e Jiri Lehecka, mentre si segnalano soprattutto il best ranking al n. 16 di Luciano Darderi (+4 grazie alla semifinale) e il rientro tra i migliori venti da parte di Casper Ruud, frutto dell’ultimo atto giocato contro Jannik Sinner.
Il ranking ATP aggiornato
|Posizione
|Giocatore
|Nazionalità
|Punti
|Variazione
|1
|Jannik Sinner
|Italia
|14700
|2
|Carlos Alcaraz
|Spagna
|11960
|3
|Alexander Zverev
|Germania
|5705
|4
|Novak Djokovic
|Serbia
|4710
|5
|Felix Auger-Aliassime
|Canada
|4060
|6
|Ben Shelton
|USA
|4030
|7
|Daniil Medvedev
|Russia
|3760
|+ 2
|8
|Taylor Fritz
|Stati Uniti
|3720
|– 1
|9
|Alex de Minaur
|Australia
|3665
|– 1
|10
|Alexander Bublik
|Kazakistan
|3230
|+ 1
|11
|Lorenzo Musetti
|Italia
|3115
|– 1
|12
|Flavio Cobolli
|Italia
|2790
|13
|Andrey Rublev
|Russia
|2780
|+ 1
|14
|Jiri Lehecka
|Repubblica Ceca
|2715
|– 1
|15
|Karen Khachanov
|Russia
|2320
|16
|Luciano Darderi
|Italia
|2260
|+ 4
|17
|Casper Ruud
|Norvegia
|2185
|+ 8
|18
|Valentin Vacherot
|Monaco
|2103
|– 2
|19
|Arthur Fils
|Francia
|2040
|– 2
|20
|Learner Tien
|Stati Uniti
|1940
|+ 1
Darderi al best ranking, Cobolli tallona Musetti
In ottica Italia – come detto – Jannik Sinner allunga su Carlos Alcaraz, Lorenzo Musetti esce dalla top 10 e soprattutto Luciano Darderi raggiunge il best ranking. Tra i primi 20 del mondo il Bel Paese può contare anche Flavio Cobolli, che rimane al n. 12 dopo gli Internazionali BNL d’Italia 2026 nella sua Roma. Per trovare un altro azzurro c’è da scendere al n. 69 con Lorenzo Sonego che perde tre posizioni, mentre ne guadagnano rispettivamente 8 Mattia Bellucci e 10 Matteo Arnaldi, grazie proprio al cammino al Foro Italico. Chi continua a perdere è Matteo Berrettini, che si allontana ulteriormente dalla top 100 (n. 107), alla quale si avvicina invece Andrea Pellegrino, che sfrutta il percorso fino agli ottavi – persi contro ‘Jan’ per attestarsi al n. 126.
Il ranking degli italiani
|Posizione
|Giocatore
|Punti
|Variazione
|1
|Jannik Sinner
|14700
|11
|Lorenzo Musetti
|3115
|– 1
|12
|Flavio Cobolli
|2790
|16
|Luciano Darderi
|2260
|+ 4
|69
|Lorenzo Sonego
|815
|– 3
|72
|Mattia Bellucci
|777
|+ 8
|96
|Matteo Arnaldi
|636
|+ 10
|107
|Matteo Berrettini
|585
|– 7
|126
|Andrea Pellegrino
|507
|+ 29
|128
|Francesco Maestrelli
|490
|– 16
|137
|Stefano Travaglia
|443
|+ 4
|161
|Francesco Passaro
|372
|– 16
|163
|Luca Nardi
|366
|– 12
|173
|Giulio Zeppieri
|344
|– 9
|180
|Marco Cecchinato
|329
|+ 2
|197
|Gianluca Cadenasso
|296
|– 1
|205
|Lorenzo Giustino
|283
|216
|Federico Cinà
|267
|+ 9
|241
|Raul Brancaccio
|236
|– 1
|246
|Stefano Napolitano
|227
I best ranking della settimana
Detto di Luciano Darderi, ci sono da segnalare altri tennisti che al termine degli Internazionali BNL d’Italia 2026 di Roma hanno raggiunto la miglior posizione in carriera nel ranking ATP. In primis Learner Tien, che per la prima volta entra in top 20 (proprio al n. 20), ma bene anche Tomas Martin Etcheverry al n. 25. Tra i giovani rampanti, balzi in avanti anche per Rafael Jodar (+ 5, n. 29), Hamad Medjedovic (+ 11, n. 56), Ignacio Buse (+ 5, n. 57) e Martin Landaluce (+27, n. 67).