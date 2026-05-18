Ranking ATP: Sinner prende il largo su Alcaraz, Musetti lascia la top 10, Darderi al best ranking

La giornata di domenica 17 maggio rappresenta una pietra miliare del tennis italiano. Dopo 50 anni, infatti un italiano è tornato a vincere gli Internazionali BNL d’Italia di Roma, riportando il trofeo nel Bel Paese: nel 1976 fu Adriano Panatta, nel 2026 è Jannik Sinner. Grazie a questo traguardo, con tutti i record che ne conseguono, il n. 1 del mondo ha allungato ulteriormente nel ranking ATP rispetto a Carlos Alcaraz, come noto fermo almeno fino al Roland Garros 2026 incluso. Con i 350 punti conquistati il vantaggio aumenta a 2740 punti e potrebbe diventare ancora più ampio dopo il secondo Slam stagionale. Terzo sempre Alexander Zverev, nonostante l’uscita di scena prematura al Foro Italico e lo stesso vale a dirsi per Novak Djokovic.

Per quanto riguarda i movimenti in top 20 si segnalano la risalita al n. 7 per Daniil Medvedev (+2), la conseguente discesa di Taylor Fritz e Alex de Minaur – che perdono una posizione a testa – e il ritorno nei primi dieci del mondo da parte di Alexander Bublik. A far male, in ottica Italia, è l’uscita dalla top 10 di Lorenzo Musetti, che non ha difeso la semifinale del 2025. Si scambiano di posizione Andrey Rublev e Jiri Lehecka, mentre si segnalano soprattutto il best ranking al n. 16 di Luciano Darderi (+4 grazie alla semifinale) e il rientro tra i migliori venti da parte di Casper Ruud, frutto dell’ultimo atto giocato contro Jannik Sinner.

Il ranking ATP aggiornato

Posizione Giocatore Nazionalità Punti Variazione 1 Jannik Sinner Italia 14700 2 Carlos Alcaraz Spagna 11960 3 Alexander Zverev Germania 5705 4 Novak Djokovic Serbia 4710 5 Felix Auger-Aliassime Canada 4060 6 Ben Shelton USA 4030 7 Daniil Medvedev Russia 3760 + 2 8 Taylor Fritz Stati Uniti 3720 – 1 9 Alex de Minaur Australia 3665 – 1 10 Alexander Bublik Kazakistan 3230 + 1 11 Lorenzo Musetti Italia 3115 – 1 12 Flavio Cobolli Italia 2790 13 Andrey Rublev Russia 2780 + 1 14 Jiri Lehecka Repubblica Ceca 2715 – 1 15 Karen Khachanov Russia 2320 16 Luciano Darderi Italia 2260 + 4 17 Casper Ruud Norvegia 2185 + 8 18 Valentin Vacherot Monaco 2103 – 2 19 Arthur Fils Francia 2040 – 2 20 Learner Tien Stati Uniti 1940 + 1

Darderi al best ranking, Cobolli tallona Musetti

In ottica Italia – come detto – Jannik Sinner allunga su Carlos Alcaraz, Lorenzo Musetti esce dalla top 10 e soprattutto Luciano Darderi raggiunge il best ranking. Tra i primi 20 del mondo il Bel Paese può contare anche Flavio Cobolli, che rimane al n. 12 dopo gli Internazionali BNL d’Italia 2026 nella sua Roma. Per trovare un altro azzurro c’è da scendere al n. 69 con Lorenzo Sonego che perde tre posizioni, mentre ne guadagnano rispettivamente 8 Mattia Bellucci e 10 Matteo Arnaldi, grazie proprio al cammino al Foro Italico. Chi continua a perdere è Matteo Berrettini, che si allontana ulteriormente dalla top 100 (n. 107), alla quale si avvicina invece Andrea Pellegrino, che sfrutta il percorso fino agli ottavi – persi contro ‘Jan’ per attestarsi al n. 126.

Il ranking degli italiani

Posizione Giocatore Punti Variazione 1 Jannik Sinner 14700 11 Lorenzo Musetti 3115 – 1 12 Flavio Cobolli 2790 16 Luciano Darderi 2260 + 4 69 Lorenzo Sonego 815 – 3 72 Mattia Bellucci 777 + 8 96 Matteo Arnaldi 636 + 10 107 Matteo Berrettini 585 – 7 126 Andrea Pellegrino 507 + 29 128 Francesco Maestrelli 490 – 16 137 Stefano Travaglia 443 + 4 161 Francesco Passaro 372 – 16 163 Luca Nardi 366 – 12 173 Giulio Zeppieri 344 – 9 180 Marco Cecchinato 329 + 2 197 Gianluca Cadenasso 296 – 1 205 Lorenzo Giustino 283 216 Federico Cinà 267 + 9 241 Raul Brancaccio 236 – 1 246 Stefano Napolitano 227

I best ranking della settimana

Detto di Luciano Darderi, ci sono da segnalare altri tennisti che al termine degli Internazionali BNL d’Italia 2026 di Roma hanno raggiunto la miglior posizione in carriera nel ranking ATP. In primis Learner Tien, che per la prima volta entra in top 20 (proprio al n. 20), ma bene anche Tomas Martin Etcheverry al n. 25. Tra i giovani rampanti, balzi in avanti anche per Rafael Jodar (+ 5, n. 29), Hamad Medjedovic (+ 11, n. 56), Ignacio Buse (+ 5, n. 57) e Martin Landaluce (+27, n. 67).