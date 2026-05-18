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Ranking ATP: Sinner prende il largo su Alcaraz, Musetti lascia la top 10, Darderi al best ranking

Con il titolo conquistato a Roma aumenta ancora di più il gap tra Jannik Sinner e Carlos Alcaraz nel ranking ATP. Torna in top 20 Casper Ruud

Di Fabio Barera
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Jannik Sinner (sinistra) e Carlos Alcaraz (destra) - Montecarlo 2026 (foto Felice Calabrò)
Jannik Sinner (sinistra) e Carlos Alcaraz (destra) - Montecarlo 2026 (foto Felice Calabrò)

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La giornata di domenica 17 maggio rappresenta una pietra miliare del tennis italiano. Dopo 50 anni, infatti un italiano è tornato a vincere gli Internazionali BNL d’Italia di Roma, riportando il trofeo nel Bel Paese: nel 1976 fu Adriano Panatta, nel 2026 è Jannik Sinner. Grazie a questo traguardo, con tutti i record che ne conseguono, il n. 1 del mondo ha allungato ulteriormente nel ranking ATP rispetto a Carlos Alcaraz, come noto fermo almeno fino al Roland Garros 2026 incluso. Con i 350 punti conquistati il vantaggio aumenta a 2740 punti e potrebbe diventare ancora più ampio dopo il secondo Slam stagionale. Terzo sempre Alexander Zverev, nonostante l’uscita di scena prematura al Foro Italico e lo stesso vale a dirsi per Novak Djokovic.

Sezioni
Il ranking ATP aggiornatoDarderi al best ranking, Cobolli tallona MusettiIl ranking degli italianiI best ranking della settimana

Per quanto riguarda i movimenti in top 20 si segnalano la risalita al n. 7 per Daniil Medvedev (+2), la conseguente discesa di Taylor Fritz e Alex de Minaur – che perdono una posizione a testa – e il ritorno nei primi dieci del mondo da parte di Alexander Bublik. A far male, in ottica Italia, è l’uscita dalla top 10 di Lorenzo Musetti, che non ha difeso la semifinale del 2025. Si scambiano di posizione Andrey Rublev e Jiri Lehecka, mentre si segnalano soprattutto il best ranking al n. 16 di Luciano Darderi (+4 grazie alla semifinale) e il rientro tra i migliori venti da parte di Casper Ruud, frutto dell’ultimo atto giocato contro Jannik Sinner.

Il ranking ATP aggiornato

PosizioneGiocatoreNazionalitàPuntiVariazione
1Jannik SinnerItalia14700
2Carlos AlcarazSpagna11960
3Alexander ZverevGermania5705
4Novak DjokovicSerbia4710
5Felix Auger-AliassimeCanada4060
6Ben SheltonUSA4030
7Daniil MedvedevRussia3760+ 2
8Taylor FritzStati Uniti3720– 1
9Alex de MinaurAustralia3665– 1
10Alexander BublikKazakistan3230+ 1
11Lorenzo MusettiItalia3115– 1
12Flavio CobolliItalia2790
13Andrey RublevRussia2780+ 1
14Jiri LeheckaRepubblica Ceca2715– 1
15Karen KhachanovRussia2320
16Luciano DarderiItalia2260+ 4
17Casper RuudNorvegia2185+ 8
18Valentin VacherotMonaco2103– 2
19Arthur FilsFrancia2040– 2
20Learner TienStati Uniti1940+ 1

Darderi al best ranking, Cobolli tallona Musetti

In ottica Italia – come detto – Jannik Sinner allunga su Carlos Alcaraz, Lorenzo Musetti esce dalla top 10 e soprattutto Luciano Darderi raggiunge il best ranking. Tra i primi 20 del mondo il Bel Paese può contare anche Flavio Cobolli, che rimane al n. 12 dopo gli Internazionali BNL d’Italia 2026 nella sua Roma. Per trovare un altro azzurro c’è da scendere al n. 69 con Lorenzo Sonego che perde tre posizioni, mentre ne guadagnano rispettivamente 8 Mattia Bellucci e 10 Matteo Arnaldi, grazie proprio al cammino al Foro Italico. Chi continua a perdere è Matteo Berrettini, che si allontana ulteriormente dalla top 100 (n. 107), alla quale si avvicina invece Andrea Pellegrino, che sfrutta il percorso fino agli ottavi – persi contro ‘Jan’ per attestarsi al n. 126.

Il ranking degli italiani

PosizioneGiocatorePuntiVariazione
1Jannik Sinner14700
11Lorenzo Musetti3115– 1
12Flavio Cobolli2790
16Luciano Darderi2260+ 4
69Lorenzo Sonego815– 3
72Mattia Bellucci777+ 8
96Matteo Arnaldi636+ 10
107Matteo Berrettini585– 7
126Andrea Pellegrino507+ 29
128Francesco Maestrelli490– 16
137Stefano Travaglia443+ 4
161Francesco Passaro372– 16
163Luca Nardi366– 12
173Giulio Zeppieri344– 9
180Marco Cecchinato329+ 2
197Gianluca Cadenasso296– 1
205Lorenzo Giustino283
216Federico Cinà267+ 9
241Raul Brancaccio236– 1
246Stefano Napolitano227

I best ranking della settimana

Detto di Luciano Darderi, ci sono da segnalare altri tennisti che al termine degli Internazionali BNL d’Italia 2026 di Roma hanno raggiunto la miglior posizione in carriera nel ranking ATP. In primis Learner Tien, che per la prima volta entra in top 20 (proprio al n. 20), ma bene anche Tomas Martin Etcheverry al n. 25. Tra i giovani rampanti, balzi in avanti anche per Rafael Jodar (+ 5, n. 29), Hamad Medjedovic (+ 11, n. 56), Ignacio Buse (+ 5, n. 57) e Martin Landaluce (+27, n. 67).

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