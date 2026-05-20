Roland Garros, qualificazioni: il derby azzurro è di Bronzetti, Stefanini crolla in due set

L. Bronzetti b. L. Stefanini 6-4 6-1

Prosegue il cammino di Lucia Bronzetti verso la conquista del main draw. Nel secondo turno di qualificazione, il derby azzurro avrebbe certificato l’uscita di scena da parte di una delle due atlete tricolore, e farne le spese, è stata la fiorentina Lucrezia Stefanini, sconfitta per la terza volta in carriera da Bronzetti. L’ex numero 46 del ranking WTA ha travolto la rivale azzurra in poco più di un’ora, ma manca ancora un ostacolo per completare l’opera: affronterà l’ucraina Katarina Zavatska per assicurarsi un posto nel tabellone principale dello Slam francese.

La cronaca del match

Sotto il cielo parigino, prende vita il derby azzurro tra Lucia Bronzetti e Lucrezia Stefanini. Le due connazionali, questa volta, non siedono sulla stessa panchina, e nemmeno condividono la medesima metà campo. Sul campo 9 del Roland Garros, la numero 173 e la 154^ del ranking WTA, perseguono lo stesso obiettivo: la qualificazione per il tabellone principale del terzo slam stagionale. Incomincia sin troppo presto il valzer della giocatrice fiorentina, sballottata orizzontalmente dall’ex numero 46 della classica, la quale muove agevolmente Lucrezia. Il suo “doppio bimane”, liberamente ispirato alla celebre Marion Bartoli, non aiuta particolarmente Stefanini, che perde sin troppo facilmente campo, senza mantenere l’intensità sperata. Poche volte, la ventottenne nativa di Firenze riesce a impadronirsi dello scambio, e nel corso del terzo game, una buona progressione in avanti con tanto di ricamo a rete è soltanto una mera illusione, a causa del break incassato pochi istanti dopo.

D’altra parte, tema tattico ben definito per la riminese. La connazionale non eccelle negli spostamenti laterali, e Bronzetti punge proprio sui lati, spalancandosi ampie porzioni di campo per punire l’avversaria. A Lucia basta un solo break per assicurarsi il primo set (6-4), ma l’ex 46 del mondo resta guardinga, impaurita da un ritorno di Stefanini. Al contrario del previsto, per Bronzetti, il derby azzurro si mette in netta discesa. La rivale tricolore non tiene mai il passo sulle sgasate da fondo campo della romagnola. Lucrezia colleziona il primo game del secondo parziale al servizio, ma rimarrà l’unico del set e l’ultimo della sua partita. Lucia, incontenibile, frantuma i sogni della connazionale, indotta costantemente all’errore da una Bronzetti vicina alla perfezione. Il match si chiude con lo score di 6-4 6-1. E l’azzurra Lucia Bronzetti sfiderà Katarina Zavatska nel match decisivo per l’accesso al main draw.