Roland Garros, qualificazioni maschili: sconfitte dolorose per Maestrelli e Cadenasso al secondo turno

Giornata di secondi turni di qualificazione al Roland Garros. Nella prima parte di mercoledì 20 maggio sono scesi in campo, per quanto riguarda i colori azzurri, Marco Cecchinato, Andrea Pellegrino, Federico Cinà e Stefano Travaglia. Nel pomeriggio, invece, è stato il turno di Francesco Maestrelli e Gianluca Cadenasso.

R. Carballes Baena b. [5] F. Maestrelli 2-6 6-3 6-3

Non ce l’ha fatta Francesco Maestrelli a trovare continuità dopo la vittoria sudata all’esordio. Per 2-6 6-3 6-3, in circa due ore e mezza di gioco, Roberto Carballes Baena ha avuto la meglio in rimonta nel loro primo testa a testa. Dopo aver vinto in carrozza il primo parziale, il 23enne pisano è stato abbandonato dalla battuta e dal suo fisico, stremato dopo le fatiche impiegate al turno inaugurale. Sei volte il numero 5 del seeding cadetto ha perso il servizio nelle ultime due frazioni, il doppio rispetto all’avversario. Sono stati 11, poi, i doppi falli commessi dall’azzurro (1 solo per l’iberico), che ha concluso il match con il 34% dei punti vinti con la seconda.

Se da una parte Maestrelli ha piazzato più del doppio dei vincenti rispetto al suo avversario (47 a 23), dal lato opposto gli errori da lui commessi sono stati più del triplo di quelli del rivale (52 a 17). Carballes Baena, che prima di questo torneo era reduce da quattro sconfitte filate, adesso se la vedrà con il boliviano Hugo Dellien. L’azzurro, invece, abbandona al secondo turno lo Slam parigino, al quale arrivava con uno storico di nove sconfitte filate. Dopo il secondo turno all’Australian Open contro Novak Djokovic, che corrispondeva alla sua prima presenza in un tabellone principale di uno Major, Maestrelli questa volta non è riuscito quindi a ripetersi superando il tabellone cadetto.

[17] L. Riedi b. G. Cadenasso 6-7(5) 6-4 7-5

Si ferma con enorme amarezza il cammino di Gianluca Cadenasso nelle qualificazioni del Roland Garros: l’azzurro cede al secondo turno a Leandro Riedi, testa di serie numero 17 del tabellone cadetto. Dopo aver conquistato il primo set al tie-break, recuperando da 0-3 e chiudendo al terzo set point, Cadenasso ha perso il secondo parziale nel decimo game, quando Riedi ha trovato il break fatale

Nel terzo, però, il rimpianto è ancora più grande: l’azzurro è salito 5-4 con break, andando a servire per il match, ma ha ceduto il servizio a 30 da 0-40, permettendo allo svizzero di rientrare. Riedi ha completato la rimonta poco dopo, strappando ancora la battuta a Cadenasso sul 5-6 e chiudendo al secondo match point. A fotografare l’equilibrio della sfida bastano i punti totali, 107 a 101 per lo svizzero, più efficace con la prima nonostante i 6 ace dell’azzurro contro i 2 di Riedi. Una sconfitta davvero sul filo, con il traguardo visto da vicinissimo.



Gli altri risultati

Ad accedere al turno decisivo delle qualificazioni sono stati anche Jaime Faria, giustiziere di Grigor Dimitrov al primo turno, e una delle sorprese del 1000 di Roma, Pablo Llamas Ruiz. Oltre a loro, sono avanzati anche Pierre-Hugues Herbert, Coleman Wong, Jesper De Jong, Emilio Nava, Facundo Diaz Acosta, Hugo Dellien, Dalibor Svrcina, Borna Gojo, Lukas Neumayer, Alexis Galarneau, Jurij Rodionov, Thomas Faurel, August Holmgren, Gonzalo Bueno, Toby Samuel e Juan Carlos Prado Angelo.