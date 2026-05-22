Il numero uno del mondo Jannik Sinner si è presentato in questo venerdì nella sala conferenze del Roland Garros per la conferenza stampa del tradizionale Media Day. Conferenza che, secondo l’iniziativa predisposta dai giocatori in protesta con il torneo, è durata non più di 15 minuti. Ecco le parole del giocatore italiano.

Jannik, non hai avuto molti giorni di riposo ultimamente sulla terra battuta in primavera. Come hai trascorso le tue giornate dal trionfo di Roma di domenica?

JANNIK SINNER: Sì, sono andato dai miei genitori per un paio di giorni, sono rimasto lì e sono arrivato ieri durante la giornata, quindi ho cercato di recuperare un po’. Sto ancora cercando di recuperare e spero di essere pronto per l’incontro di primo turno.

Ciao Jannik. Proprio su questo, è stato ovviamente un periodo davvero intenso per te, per un buon motivo, ma ti senti pronto fisicamente e mentalmente per questo torneo? E quanto pensi che sarà potenzialmente difficile trovare l’energia di cui avrai bisogno per le prossime due settimane?

JANNIK SINNER: Sì, voglio dire, lo spero. È stato un periodo molto, molto lungo ma molto positivo. Sono fortunato a trovarmi in questa posizione. Penso che sia sempre meglio essere in una situazione in cui vinci e inizi a sentirti stanco, rispetto a quando ti senti molto bene ma perdi nei primi turni. Cerco di avere un buon equilibrio adesso sui campi di allenamento, spingendo e capendo anche quando farlo, per poi sperare di essere pronto per le partite del primo turno. Sono molto felice di essere tornato qui, è un torneo molto speciale fin dalla prima volta che ho giocato qui. Penso che anche l’emozione ti aiuti a trovare un po’ più di energia durante il torneo.

Ciao Jannik. Visto che ti trovi in questa striscia vincente, hai notato se i tuoi avversari stanno provando cose nuove e diverse per cercare di batterti? E ti aspetti che i tuoi avversari in questo torneo provino nuove idee, inventandosi qualcosa per interrompere questo grande slancio che hai?

JANNIK SINNER: Sì, tutti cercano di batterti, ma questa è anche la cosa più normale. Devi farti trovare pronto. Le partite al meglio dei cinque set sono un po’ diverse, ti danno un po’ più di tempo per capire come battere un giocatore, e anche se hai un brutto inizio, potenzialmente puoi trovare una via d’uscita. Vediamo. Sono sicuro di avere partite molto, molto difficili davanti a me, quindi cerco di concentrarmi su me stesso.

Ciao Jannik. Oggi stai limitando le tue apparizioni con i media a 15 minuti? Se sì, puoi spiegarci il perché?

JANNIK SINNER: Sì, penso che molti giocatori lo stiano facendo. Ma non è nulla contro i giornalisti o contro di voi. Siamo molto felici di adempiere ai nostri obblighi, a ciò che dobbiamo fare. Stiamo solo limitando il tempo, tutto qui. Cerchiamo di metterci in una posizione in cui anche noi abbiamo un minimo di voce in capitolo e penso che sia giusto fare così. Come ho già detto a Roma, abbiamo aspettato un anno per avere una piccola risposta e penso che qui stiamo cercando di iniziare qualcosa adesso. Ma, ripeto, non è nulla contro di voi, siamo qui per adempiere ai nostri obblighi.

Ehi Jannik. Daniil è stato qui poco fa e parlava della tua capacità di attaccare lungo la linea e cambiare direzione. Sono curioso: come decidi quando fare quel cambio nel bel mezzo di uno scambio? È solo una questione di sensazioni e di quanto vuoi far durare lo scambio, o cos’è che contribuisce a questa decisione?

JANNIK SINNER: No, penso di essere un giocatore che gioca molto d’istinto e in base a ciò che avverte in quel momento. Se sento un colpo ci provo e basta, non ci ripenso troppo. Credo sia un colpo molto importante e sta diventando sempre più cruciale andare lungo la linea, cambiando direzione per primi, a seconda anche di contro chi giochi, perché poi ovviamente hai tutto il campo aperto dall’altra parte. È molto importante, quindi sono uno che, se sente che sia il momento giusto, ci prova.

Pensi che se l’evento di Roma… non fosse stato a Roma, lo avresti saltato?

JANNIK SINNER: Sicuramente è stata una motivazione in più, e sapevo anche che era l’unico evento Masters che mi mancava, quindi era un’ulteriore motivazione. Allo stesso tempo, il fatto è che ora, con questi tornei più lunghi, se non giochi un evento non si tratta di perdere solo una settimana, sei fuori praticamente per due settimane, e questo è un periodo molto lungo. Se non giochi l’evento di Roma prima del Roland Garros, hai più di tre settimane di pausa, a seconda di quando perdi a Madrid, e potenzialmente anche quattro settimane. Quindi bisogna anche arrivare qui con un buon numero di partite e con il ritmo partita. È una domanda a cui non posso rispondere, ma direi che giocherei comunque.

Ciao Jannik, sono qui. Com’è stato tornare sul Philippe Chatrier per la prima volta dalla finale dell’anno scorso, quella partita così speciale che hai disputato?

JANNIK SINNER: Sì, una sensazione speciale. Come ho detto, è un torneo davvero speciale per me ed è andato sempre meglio anno dopo anno. L’anno scorso siamo andati molto vicini, ma le sensazioni e il legame con il pubblico sono stati bellissimi. C’erano molti bambini, cosa che mi piace molto vedere, ed è stato molto bello. Anche salire le scale, l’ingresso in campo… Naturalmente ripenso a quello che è successo, ma ho ancora sensazioni molto positive.

Ciao Jannik, tornando alla questione dei 15 minuti con i media. Se non ricevete una risposta o una reazione dai tornei facendo questo, cosa faranno i giocatori dopo?

JANNIK SINNER: Questo dovremo vederlo. Coinvolge tutti i giocatori, e tutti i giocatori sono molto uniti, siamo davvero tutti molto compatti e penso che sia una cosa positiva, perché senza di noi non sarebbe possibile disputare i tornei. È più una questione, come ho detto anche a Roma, di rispetto. Quando dobbiamo aspettare più di un anno anche solo per una piccola risposta, avendo i primi dieci giocatori del mondo, non è piacevole. Allo stesso tempo, sento parlare solo di montepremi, ma parliamo anche della pensione, che è un argomento molto importante perché, dopo aver fatto il tennista, si spera di ricevere una pensione. E parliamo anche del processo decisionale: chi decide se iniziare la domenica? Ora tre Grand Slam su quattro iniziano di domenica, ma non sappiamo se in futuro vorranno iniziare di sabato o di venerdì. Quindi vorremmo avere anche una minima conversazione a riguardo. Vediamo come andrà, vediamo anche come reagiranno gli altri Grand Slam dopo questo torneo e poi decideremo.

Jannik, Federer diceva che quando guardava il tabellone diceva “Io guardo il tabellone, poi mi dico questo ragazzo l’ho battuto, quest’altro l’ho battuto ecc. ecc.”. Tu guardi il tabellone dei tuoi avversari futuri?

JANNIK SINNER: Sì, sicuramente si guarda il tabellone, sapendo sempre che può aprirsi. Ci sono partite lunghe e non si sa mai come uno possa reagire, però sono una persona che si concentra molto sul presente e sull’avversario di quel determinato giorno. Mentalmente so chi potrebbe esserci dopo, ma è un problema secondario. L’obiettivo principale è sempre un giorno alla volta; anche quando abbiamo il giorno di allenamento non penso alla partita del giorno dopo, perché altrimenti vivremmo ogni giorno con la mentalità da torneo, spendendo troppe energie. Però ognuno ha una visione un po’ diversa.

Ciao Jannik. Ti volevo chiedere, a prescindere dagli avversari ovviamente che sono sempre l’ostacolo più importante in un torneo, secondo te qui qual è la cosa che potrebbe darti più pressione? Il fatto che è un torneo che non hai mai vinto e sul quale fin dall’inizio dell’anno hai puntato molto, il fatto che si prevede una settimana di gran caldo quindi magari le condizioni potrebbero essere non favorevoli per il gioco… insomma ti chiedo se a prescindere dagli avversari, appunto, una di queste cose magari ti dà più da pensare.

JANNIK SINNER: Visto che fa abbastanza caldo, se giochi di giorno la palla viaggia di più, quindi bisogna guardare entrambi i lati. Da una parte fa caldo, dall’altra sono condizioni adatte al mio gioco: se si inizia a servire bene la palla rimbalza, ci sono tante cose positive. Credo che la cosa più importante sia stare bene mentalmente. L’ho sempre detto in tutti i tornei, perché la mente può darti una grande mano, e ovviamente conta anche l’aspetto fisico. Adesso abbiamo ancora quattro o cinque giorni per prepararci; speriamo che faccia molto caldo proprio adesso, così mi abituo. Anche a Indian Wells mi sono sentito bene con il caldo e sono stati fatti molti passi in avanti. Vediamo adesso con calma: se si perde al primo turno, è inutile parlare di tutto questo, quindi andiamo avanti turno dopo turno.