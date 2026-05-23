Roland Garros: Paolini non parteciperà al doppio. Errani farà coppia con la giovane Tagger

L’amatissimo duo Paolini-Errani non prenderà forma in quest’edizione del Roland-Garros. Jas e Sarita, vincitrici dell’Oro Olimpico nel 2024 proprio sui campi del Philippe Chatrier non parteciperanno al tabellone di doppio femminile dell’Open di Francia, o meglio, lo farà soltanto Sara Errani. Paolini – che ha già rinunciato al match insieme alla compagna, in quel di Roma, per via di una condizione fisica non eccelsa – ha deciso di “disertare” il doppio parigino – presumibilmente – per focalizzarsi interamente sul singolare, data la fase delicata della stagione.

Come anticipato, Errani – dal canto suo – non resterà a guardare. Al Roland-Garros, assisteremo alla nascita di una coppia curiosissima, formata dall’azzurra e dalla giovanissima Lilli Tagger, allieva della leggendaria Francesca Schiavone. L’abnorme esperienza di Sarita e il brillante talento dell’austriaca possono essere degli ingredienti perfetti per disputare un cammino favoloso nello Slam parigino.