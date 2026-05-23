WTA Rabat: trionfa Marcinko. Kalinina si ritira per infortunio nel 2° set

[6] P. Marcinko b. A. Kalinina 6-2 3-0 (Rit.)

Termina prima del tempo la finalissima del Grand Prix Son Altesse Royale La Princesse Lalla Meryem. L’atteso atto decisivo, tra Petra Marcinko e Anhelina Kalinina, è durato soltanto 47 minuti, a causa dell’infortunio rimediato dall’ucraina nel corso del match. Un epilogo infelice per il torneo marocchino, che ha visto trionfare la talentuosa croata Marcinko per la prima nel circuito WTA.

Champion in Rabat 💫



Petra Marcinko claims the title, with Kalinina forced to retire.#WTARabat pic.twitter.com/qvYoiIxP5M — wta (@WTA) May 23, 2026

Il match:

Incontro che parte subito in discesa per la sgargiante Marcinko. La croata passa all’attacco dopo qualche istante, strappando repentinamente il servizio a Kalinina. Dalla poca fluidità negli spostamenti, si percepisce qualcosa di anomalo nell’ucraina, che dopo aver incassato un crudele 6-2 (cedendo per tre volte la battuta), richiede un Medical Timeout per delle fastidiosissime vesciche presenti sul piede destro. kalinina prova a tornare in campo, giocando quasi da ferma e tirando a tutta, ma è un tentativo vano. La ventinovenne preferisce preservarsi e tirare i remi in barca, dopo esser passata in svantaggio di set e break. Marcinko stringe la mano alla sfortunatissima Kalinina. La croata conquista il primo titolo WTA in carriera.