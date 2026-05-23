WTA Strasburgo: Navarro conquista il titolo, battuta Mboko in tre set

E. Navarro b. [1] V. Mboko 6-0 5-7 6-2

Queen of Strasbourg 👑



Emma Navarro defeats Mboko 6-0, 5-7, 6-2!#IS26 pic.twitter.com/oD7J4NAN8M — wta (@WTA) May 23, 2026

L’Internationaux de Strasbourg Presented by Mammotion ha una nuova campionessa. Emma Navarro si è imposta su una fallosissima Victoria Mboko che ha superato abbondantemente quota 40 gratuiti commessi nel corso della finalissima di Strasburgo. Per la statunitense si tratta del secondo titolo ‘500 in carriera dopo quello conquistato a Merida. Emma si presenterà al Roland Garros con un’immensa dose di fiducia grazie al trofeo appena messo in bacheca.

Primo Set: Mboko non pervenuta. Navarro cala il bagel

Parte in salita la quinta finale WTA per la star canadese. Navarro, forte degli anni in più sulle spalle, si presenta all’atto decisivo con più leggerezza, dettando il ritmo da subito. I suoi rovesci scheggiano più volte la riga del corridoio, e Mboko è messa alle strette. Subisce il break in modo alquanto rapido, strascinandosi questo stato confusionale anche nei giochi successivi. La numero uno del seeding alterna un vincente ad un errore grossolano, rendendo eterni i suoi turni di servizio. Il quarto game è infinito, ma alla ottava – sottolineiamo 8^ – Navarro ottiene il doppio vantaggio del primo set, appiedando la classe 2006. La giovane Mboko non esce dal tunnel dell’orrore, abbandonando ogni speranza di rimonta per il primo set, terminato con un crudele bagel in favore della statunitense.

Secondo Set: la canadese rimonta una Navarro a pochi passi dal traguardo

Con la fine del primo parziale, Victoria si toglie un grande peso, rischiarendo la mente per l’inizio di un “nuovo incontro”. Mboko decide di passare immediatamente all’attacco, e le righe di fondo campo – questa volta – vengono in soccorso della canadese. Due rovesci profondissimi mandano in crisi Navarro, e anche per la statunitense giunge il momento di cedere il primo servizio del match. Sembra finalmente una Mboko diversa, ma basta un dritto singhiozzante per far tornare il timore alla diciannovenne. Due doppi falli consecutivi la ricondannano a tornare “on serve”. I messaggi “visivi” inviati dalla canadese non incoraggianti. Capo chino, coperto da un asciugamano. Mestamente, Victoria rientra in campo contratta, e non stupiscono gli ulteriori doppi falli commessi e i pallidi errori di misura. Mboko prova a rimarginare la ferita con due splendide smorzate, ma non basta. Navarro passa al comando anche nel secondo parziale, ma il match preserva ancora qualche spunto interessante. La canadese avverte che la sua avventura sta per terminare, così prende rischi senza pensarci troppo affidandosi alla potenza (che non le manca). La scelta paga, ma proprio mentre la distanza tra le due sembra assottigliarsi, Mboko incappa nuovamente nei suoi disastri, concedendo una palla match a Navarro. Poco cinica, l’americana, che sparacchia fuori una risposta di dritto, gettando al vento una ghiotta opportunità. La canadese volta pagina, e pochi istanti più tardi, coglie impreparata l’avversaria, pareggiando il conto dei set (7-5).

Terzo Set: Navarro torna a concedere le briciole. Suo il titolo

La canadese, tenuta in vita da dei dropshot praticamente perfetti, dimostra di essere ancora in lizza per il titolo, ma va a sprazzi. La costanza di Navarro la destabilizza, e non passa moltissimo dal vantaggio della statunitense. Il numero dei gratuiti schizza a 40, mentre l’avversaria ne ha commessi meno della metà. La gioventù della canadese continua a manifestarsi nell’accezione negativa, e quanto fatto di buono sul finale di secondo set, va a farsi benedire. Navarro è un metronomo, e all’ottavo game, Emma chiude i conti (6-2), conquistato il titolo a Strasburgo.