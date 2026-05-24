Kostyuk in lacrime: “Un missile ha mancato di poco i miei genitori”

Il Roland Garros 2026 si apre in maniera brusca per Marta Kostyuk. E il risultato sportivo non c’entra nulla. L’ucraina infatti, vincente 6-3 6-2 contro Selekhmeteva, scoppia a piangere alla fine dell’incontro. Durante l’intervista in campo le emozioni hanno sopraffatto la quindicesima testa di serie: “Stamattina un missile ha distrutto un edificio a soli 100 metri dalla casa dei miei genitori“. L’ennesima denuncia per una situazione che non fa altro che peggiorare.

D: Hai detto che questa mattina un missile ha colpito a soli 100 metri da casa dei tuoi genitori. Puoi raccontarci come hai vissuto questa giornata e che cosa ha significato giocare questa partita?

Kostyuk: “Sono incredibilmente orgogliosa di me stessa oggi.

Penso sia stata una delle partite più difficili della mia carriera.

Questa mattina, a 100 metri da casa dei miei genitori, un missile ha distrutto un edificio ed è stata una mattinata molto difficile per me. Non sapevo come sarebbe andata questa partita per me, né come l’avrei affrontata. Ho passato parte della mattina a piangere e, sinceramente, oggi non voglio parlare di me. Ovviamente sono molto felice di essere al secondo turno, ma tutti i miei pensieri e tutto il mio cuore sono rivolti oggi al popolo ucraino. Grazie mille per essere venuti. Grazie. Slava Ukraini“.

D: Con eventi come quelli che ci hai raccontato, perché è così importante per te essere oggi in campo?

Kostyuk: “Perché penso sia importante andare avanti. Il mio più grande esempio è il popolo ucraino. Stamattina mi sono svegliata e ho guardato tutte queste persone che si sono svegliate e hanno continuato a vivere la propria vita, continuando ad aiutare chi è nel bisogno. Sapevo che oggi ci sarebbero state molte bandiere ucraine e che tanti ucraini sarebbero venuti a sostenermi.

Anche i miei amici dall’Ucraina sono venuti, quindi sono molto felice di averli qui. Non c’è molto altro che possa dire. Heroiam slava“.

D: Ciao Marta, hai fatto un discorso molto emozionante alla fine della partita. Puoi darci qualche dettaglio in più su quello che è successo stamattina vicino a casa dei tuoi genitori?

Kostyuk: “Ho una foto di casa dei miei genitori e di tutto quello che c’è intorno. Non ho un video, ma questa è l’immagine che ho ricevuto alle otto di mattina. Ho dovuto affrontare la cosa, gestirla e poi andare in campo a giocare. Non sapevo cosa aspettarmi da me stessa, non sapevo come sarebbe stata la mia concentrazione, se sarei stata in grado di controllare le emozioni e i pensieri. Durante il match ci sono stati dei momenti in cui tornavo con la mente a quello che era successo, perché per gran parte della mattina mi sono sentita male al solo pensiero che, se fosse stato cento metri più vicino, probabilmente oggi non avrei più mia madre e mia sorella.

È stato davvero difficile elaborare tutto così in fretta e poi andare in campo a giocare. Sono molto contenta di aver giocato come primo match, perché non so quale sarebbe stato l’esito se avessi giocato, per esempio, come ultima. È dura, ma sono molto orgogliosa di me stessa oggi, di come abbiamo gestito tutto, e felice di essere al secondo turno e che tutti siano vivi“.

Marta, complimenti. Hai giocato un servizio dal basso nel secondo set. Perché hai scelto quel colpo e cosa pensi in generale del servizio dal basso?

Kostyuk: “A volte guardo Sandra, e lei mi fa capire che dovrei servire dal basso perché è un buon momento per farlo, e sono d’accordo che lo fosse. Penso che, se sei in grado di farlo, perché non usarlo? È ancora qualcosa su cui sto lavorando in allenamento. A volte voglio che la palla cada troppo corta oppure che sia quasi come un ace. Non è facile trovare il giusto equilibrio, ma sono contenta quando nel match ho lo spazio per provarlo, mi piace farlo e sorprende sempre le avversarie“.

Marta, con tutto quello che è successo stamattina, hai mai pensato di ritirarti e di non giocare?

Kostyuk: “Non stamattina, perché per fortuna tutti stanno bene, sono vivi, non sono stati in ospedale, non c’è stato bisogno dell’ospedale. È difficile, ma nessuno dei miei amici più stretti o delle persone che conosco è rimasto ferito o ucciso. Ovviamente sarebbe stato molto più complicato e più difficile in quel caso. Non voglio neanche pensare a cosa avrei fatto se fosse successo qualcosa di peggio, ma sapevo che oggi era il giorno in cui dovevo scendere in campo a giocare e non mi è passato per la testa di non farlo, perché alla fine tutti sono vivi e, per quanto possibile, va bene“.

Negli ultimi anni hai vissuto momenti molto difficili. Pensi che quello di stamattina sia uno dei più duri?

Kostyuk: “Credo che l’inizio della guerra su larga scala sia stato il momento più difficile, proprio per l’incertezza, perché non sai cosa sta succedendo. Tutta la mia famiglia era lì, eravamo in 17 in casa, e i primi mesi sono stati davvero duri per questa mancanza totale di certezze. Adesso penso che oggi sia stato semplicemente l’episodio più vicino in assoluto a casa mia, ed è questo che lo rende il più emotivo. Ci sono giorni migliori e giorni peggiori, ma direi che questo rientra sicuramente nella ‘top 3’ dei peggiori“.

D: Marta, hai giocato bene oggi. Come stanno tua madre, tua sorella e la tua famiglia dopo un evento del genere, e in generale come hanno vissuto emotivamente questi tre anni?

Kostyuk: “Non ho ancora parlato con loro al telefono, ma ho scritto dei messaggi. La maggior parte dei miei amici e delle persone che conosco a Kiev ha passato la notte in questa situazione, perché gran parte della città è stata colpita in qualche modo stamattina. Molti miei amici cercano solo di dormire di più e recuperare, perché è andata avanti per mezza notte, per circa quattro ore. Adesso stanno riposando, cercano di recuperare, e basta. Per fortuna oggi è domenica, quindi tutti possono restare a casa e passare del tempo con i propri cari. Stanno bene, anche se sono molto spaventati, è stato molto spaventoso, ma non è stata la prima notte difficile e non sarà l’ultima, quindi in qualche modo si stanno adattando“.

D: Vorrei solo un chiarimento: chi della tua famiglia si trova lì in questo momento, e quanto è estenuante per le persone a Kiev e in tutta l’Ucraina affrontare tutto questo da anni?

Kostyuk: “Credo che sia estremamente estenuante, soprattutto quando succede ripetutamente di notte, non si dorme bene, le persone sono più irritate e spaventate. Però tutti sono molto arrabbiati e vogliono solo continuare ad andare avanti. Tutti cercano di aiutare chiunque abbia bisogno di aiuto, le persone sono molto resilienti e da loro c’è davvero tanto da imparare. A casa, in quel momento, c’erano mia madre, mia sorella e la sorella di mia nonna, erano solo in tre“.

Hai detto che i primi mesi della guerra sono stati i più difficili, ma la guerra non è finita. Nel circuito sembra un po’ che ce ne si sia dimenticati: all’inizio c’erano raccolte fondi nei tornei dello Slam per l’Ucraina, adesso non più. Pensi che in qualche modo il circuito abbia dimenticato la guerra?

Kostyuk: “Penso di sì, ma io la vivo comunque ogni giorno e mi sono abituata anche al fatto che il circuito l’abbia dimenticata. Continuo a fare quello che posso e ciò su cui posso avere un’influenza. Uso la mia piattaforma, i miei discorsi, ogni occasione che ho per ricordare quello che succede e l’orrore della vita quotidiana delle persone. Le persone si adattano, dimenticano, vanno avanti. Nel mondo ci sono molti problemi, molte guerre e tante cause che la gente vuole sostenere o a cui pensa, ed è comprensibile che sia così, le persone vanno avanti. Io faccio il mio lavoro, ed è su questo che cerco di concentrarmi. Ovviamente non puoi costringere qualcuno a fare qualcosa: se non vogliono sostenere o aiutare, non posso obbligare nessuno. Io so quello che sto facendo, e questo per me è ciò che conta di più“.

D: Slava Ukraini. Complimenti per la vittoria. Possiamo entrare un po’ più nel dettaglio: che cosa è successo esattamente questa mattina, come hai saputo questa notizia? È stato un messaggio, una notifica, o ti hanno scritto i tuoi genitori?

Kostyuk: “Ho letto sulle notizie che nella zona dove vive mia madre, in linea di principio, non erano stati registrati impatti, e mi sono subito tranquillizzata. Ma poi, quando ho scritto nella nostra chat di famiglia chiedendo come stavano, com’era andata la notte, mia madre mi ha semplicemente mandato una foto dell’edificio in fiamme, con il fuoco e il fumo“.

D: Non avete ancora parlato a voce?

Kostyuk: “Abbiamo solo scritto dei messaggi, non volevo entrare troppo nei dettagli prima del match, mi era già abbastanza difficile così, quindi la chiamerò un po’ più tardi“.