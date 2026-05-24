Roland Garros: Halys più cinico di Bellucci. Mattia perde tre set a zero

Q. Halys b. M. Bellucci 6-3 7-6(4) 6-3

Per il terzo anno consecutivo è un Roland Garros amaro per Mattia Bellucci. Il mancino azzurro deve ancora una volta rimandare l’appuntamento con il primo successo nel tabellone principale dello Slam francese. Quentin Halys, tennista di casa, lo ha battuto con il punteggio di 6-3 7-6(4) 6-3, a seguito di due ore e ventisei minuti di gioco. Si è trattato del secondo testa a testa tra i due (Mattia aveva vinto l’unico precedente, in due set, sull’erba di Eastbourne). “Il mio obiettivo è riuscire a trovare un buon equilibrio tra intraprendenza e solidità”, aveva detto il bustocco alla vigilia dell’incontro.

Bellucci si è però scontrato con la fame di successo del francese, più cinico nei momenti importanti. Dopo l’ottimo terzo turno a Roma, l’azzurro esce quindi all’esordio a Parigi, contro un avversario che nella passata edizione del torneo si era spinto sino al terzo turno (Holger Rune lo aveva superato in cinque set). Con l’80% di punti vinti con la prima, e 11 ace messi a segno – Mattia ha invece commesso 8 doppi falli e con la seconda ha raccolto solamente il 39% dei punti -, il transalpino ottiene quindi il suo primo successo stagionale in un main draw sul rosso del circuito maggiore. Ora, per lui, altra sfida con un mancino, peraltro sicuramente connazionale: Ugo Humbert o Adrian Mannarino.

Primo Set: Halys parte forte, Bellucci insegue e cede il primo parziale (di Francesco De Salvin)

L’esordio di Mattia Bellucci al Roland Garros si rivela subito in salita. Nonostante un approccio propositivo nel gioco d’apertura, l’azzurro fatica a trovare le giuste misure, subendo la verve di Quentin Halys (un solo precedente tra i due, con vittoria di Bellucci) che scappa subito sul 3-0. Il tennista di Busto Arsizio, tuttavia, non si disunisce: dopo aver accorciato le distanze nel quarto game, trova il primo break del suo match riaprendo parzialmente i giochi sul 2-3.

La reazione di Bellucci viene però immediatamente smorzata dalla risposta del francese, che nel sesto gioco alza nuovamente l’intensità e strappa un break fondamentale per riportarsi al comando con decisione sul 4-2. Halys, sostenuto dal pubblico parigino, consolida il vantaggio nel game successivo volando sul 5-2, sfruttando una maggiore solidità nei colpi da fondo campo e una gestione più lucida delle rotazioni sulla terra battuta.

Bellucci prova a rialzare la testa nel turno di servizio successivo, accorciando sul 5-3, ma la rincorsa si ferma qui. Halys, implacabile e preciso nelle fasi più incisive del set, chiude il primo parziale sul 6-3 in proprio favore.

Secondo set: Bellucci si incarta al momento di chiudere. Halys lo punisce al tie-break

Il 24enne bustocco inizia con tutt’altro spirito la seconda frazione. Dopo aver recuperato uno svantaggio di 15-30 nel gioco inaugurale in battuta, il mancino azzurro riesce a essere incisivo con il rovescio, sia in lungolinea che incrociato. Si costruisce i punti a regola d’arte e il 29enne transalpino non può far altro che rincorrere. Halys cede il servizio a 30 e in pochi attimi Bellucci allunga sul 3-0. Nel settimo game Mattia si trova sotto 0-30. Ma, di nuovo, è bravo a rimanere solido con i fondamentali, che gli consentono di mettere pressione all’avversario, e di conseguenza lo portano a salvarsi.

Fino a che, nel turno di battuta seguente, l’azzurro è vittima di un passaggio a vuoto. Incappa in un paio di doppi falli, sbaglia un brutto rovescio in rete e restituisce quindi il break all’avversario al momento di chiudere la frazione. Sul 6 pari il tennista di casa è impeccabile. Serve con potenza e precisione, mentre Bellucci va fuori giri con due rovesci e piazza l’ennesimo doppio fallo. Dopo un’ora e trentotto minuti, al quinto set point, Halys vince così il secondo parziale con il punteggio di 7-6(4), grazie a una risposta fuori di misura del suo avversario.

Terzo set: Halys più cinico, Bellucci rimane a bocca asciutta

È il servizio a dettare il ritmo nella terza frazione. La prima occasione è a favore di Bellucci. Nel settimo game Halys si complica la vita, si fa rimontare da 40-15 e offre una palla break al rivale. L’annulla però con coraggio e con due ace consecutivi tiene il turno di battuta. È poi lui ad arrivare a chance in risposta nel gioco seguente. Se ne procura tre, ai vantaggi. Le prime due non le sfrutta, ma nella terza Mattia spedisce un rovescio in corridoio e perde il servizio. Al secondo match point, il francese chiude pochi istanti dopo con lo score di 6-3 7-6(4) 6-3, a seguito di due ore e ventisei minuti di partita.