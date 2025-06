ATP Eastbourne, Bellucci agli ottavi da qualificato: battuto un Halys in giornata no al servizio

[Q] M. Bellucci b. Q. Halys 6-4 6-2

Terza vittoria consecutiva sull’erba per Mattia Bellucci, che parte dalla qualificazioni del Lexus Eastbourne Open 2025 e raggiunge il secondo turno, superando in 6-4 6-2 Quentin Halys, avversario modesto ma che può anche creare parecchi fastidi se in giornata buona. Successo in ogni caso convincente, che come sempre ha proposto il suo tennis atipico e ha coì staccato il pass per gli ottavi di finale. Lì se la vedrà contro il vincente della sfida tra il veterano Cameron Norrie e il big server Giovanni Mpetshi Perricard.

Primo Set: Bellucci cinico, Halys molto meno

L’avvio di match tra Mattia Bellucci e Quentin Halys è tutto sommato equilibrato e i due, almeno nei primi scampoli, tengono i propri turni di battuta in modo piuttosto agevole. A rompere l’equilibrio è proprio il classe 2001 milanese, che allunga sul suo avversario alla prima palla break a disposizione e successivamente riesce a salvarsi quando è lui a concederla al francese. Per il nativo di Bondy è una giornata non brillante in quello che è il fondamentale a cui deve aggrapparsi maggiormente, il servizio. L’azzurro ne approfitta e si guadagna una seconda possibilità di scappare via nel punteggio e, pur non riuscendo ad approfittarne, si limita ad amministrare il vantaggio conquistato, chiudendo senza patemi.

Secondo Set: Halys fatica al servizio, Bellucci agli ottavi

Il secondo parziale, a differenza del primo, si apre con un break in avvio. A piazzarlo è lo stesso Mattia Bellucci, che sfrutta i doppi falli e le difficoltà a mettere la prima di Quentin Halys, e cerca la fuga immediata. In realtà il francese, con il passare dei minuti, sale di colpi al servizio e lascia per strada davvero pochissimo, almeno in un primo momento, salvo poi far ricredere tutti perdendo di nuovo il turno di battuta a zero. Parallelamente l’azzurro dà prova delle sue qualità, traendo vantaggio dalle traiettorie arcuate che derivano dal fatto di essere mancino, e non soffre sostanzialmente nulla. Chiusa la pratica in … agli ottavi di finale troverà uno tra Cameron Norrie e Giovanni Mpetshi Perricard.