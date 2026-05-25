Ranking ATP: Sinner allunga ancora su Alcaraz, Musetti resta alle porte della top 10. Cobolli scivola al n.14

Il lunedì del ranking maschile ATP consegna un’altra fotografia favorevole a Jannik Sinner, sempre più saldo sul trono del tennis mondiale. Al termine della settima pre Roland Garros, con l’ATP 500 di Amburgo e dell’ATP 250 di Ginevra, la classifica aggiornata vede infatti il numero uno del mondo recuperare 50 punti netti, grazie all’uscita dal conteggio di una delle due penalità legate ai tornei ATP 500 disputati nel 2025. Un dettaglio tecnico, certo, ma tutt’altro che marginale: Sinner sale così a 14.750 punti e allunga ulteriormente nei confronti di Carlos Alcaraz, secondo a quota 11.960 e ora distante 2790 punti dall’azzurro. E con questa per Sinner fanno 73 settimane da numero 1 al mondo, messo da tempo nel mirino Lleyton Hewitt, al decimo posto a quota 80 settimane. Una volta entrato in top 10 l’azzurro potrebbe andare a caccia di Agassi a quota 101. Si vedrà.

Alle spalle dei due capofila il vuoto resta piuttosto evidente. Alexander Zverev è terzo con 5705 punti, meno della metà del bottino di Sinner, mentre Novak Djokovic conserva la quarta posizione davanti a Ben Shelton, Felix Auger-Aliassime, Alex de Minaur, Daniil Medvedev, Taylor Fritz e Alexander Bublik, che chiude la top ten. Fuori dai primi dieci, ma immediatamente alle loro spalle, resta Lorenzo Musetti, stabile al numero 11 e ancora in piena zona d’attacco per rientrare tra i migliori dieci giocatori del mondo.

Classifica generale ATP

Ranking ATP aggiornato a lunedì 25 maggio 2026

Posizione Giocatore Nazionalità Punti 1 Jannik Sinner Italia 14750 2 Carlos Alcaraz Spagna 11960 3 Alexander Zverev Germania 5705 4 Novak Djokovic Serbia 4460 5 Ben Shelton Stati Uniti 4070 6 Felix Auger-Aliassime Canada 4050 7 Alex de Minaur Australia 3855 8 Daniil Medvedev Russia 3760 9 Taylor Fritz Stati Uniti 3720 10 Alexander Bublik Kazakistan 3320

Gli italiani: Musetti resta 11°, Cobolli paga Amburgo. Arnaldi fuori dai 100

La settimana porta qualche movimento anche in casa Italia, dove il dato principale resta la presenza di quattro azzurri tra i primi 20 del mondo. Alle spalle di Sinner, sempre numero 1 ATP, Lorenzo Musetti resta fermo all’11° posto con 3115 punti, ancora fuori dalla top ten ma a ridosso dell’élite. Perde invece due posizioni Flavio Cobolli, che non essendo riuscito a difendere il titolo conquistato dodici mesi fa ad Amburgo scivola al numero 14 con 2340 punti.

Scende di una posizione anche Luciano Darderi, ora 17° con 2260 punti, mentre più indietro arretrano leggermente Lorenzo Sonego, numero 70, e Mattia Bellucci, numero 73. La nota meno positiva riguarda Matteo Arnaldi, che perde otto posizioni ed esce dalla top 100: l’azzurro è ora 104°, appena davanti a Matteo Berrettini, 105° con un solo punto di ritardo. Nel complesso restano comunque sedici gli italiani tra i primi 200 del ranking ATP, segnale di una profondità che continua a rappresentare uno dei dati più significativi del movimento maschile.

Italiani tra i primi 200 ATP

Ranking ATP aggiornato a lunedì 25 maggio 2026