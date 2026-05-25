Roland Garros 2026 su DAZN: Parigi chiama, l’Italia risponde

Il Roland Garros 2026 è entrato nel vivo, con i primi match del tabellone principale, il torneo che incorona re e regine della terra battuta torna protagonista anche su DAZN, grazie ai canali Eurosport disponibili in app.

Parigi e il tennis italiano sono legati da una storia lunga, piena di nomi, immagini e imprese rimaste nella memoria: da Nicola Pietrangeli a Francesca Schiavone, fino alle recentissime finali di Jasmine Paolini nel 2024 e di Jannik Sinner nel 2025, quando l’altoatesino sfiorò il titolo in una battaglia epica contro Carlos Alcaraz durata oltre cinque ore.

Quest’anno Sinner torna al Bois de Boulogne da numero uno del mondo e da campione reduce dai successi di Montecarlo, Madrid e Roma, con un obiettivo enorme davanti a sé: conquistare l’unico Slam che ancora manca alla sua collezione e completare così il Career Grand Slam, il trionfo in tutti e quattro i Major.

Gli utenti DAZN Family potranno seguire l’intera spedizione azzurra attraverso tutti i canali Eurosport, da Eurosport 1 a Eurosport 6, inclusi nel loro abbonamento.

La carica italiana a Parigi

Saranno nove gli italiani nel main draw maschile: oltre a Jannik Sinner, ci saranno Flavio Cobolli, Luciano Darderi, Lorenzo Sonego, Matteo Arnaldi, Mattia Bellucci, Matteo Berrettini e due volti nuovi come Federico Cinà e Andrea Pellegrino, entrambi reduci dalla loro prima qualificazione nel tabellone principale del Roland Garros. Mancherà invece Lorenzo Musetti, costretto al forfait per una lesione al retto femorale rimediata a Roma.

Nel tabellone femminile, accanto a Jasmine Paolini ci sarà Elisabetta Cocciaretto, mentre resta viva la possibilità di vedere anche Lucia Bronzetti, impegnata nell’ultimo turno di qualificazioni.

L’Italia avrà inoltre un titolo da difendere nel doppio femminile: Jasmine Paolini e Sara Errani tornano a Parigi da campionesse in carica e da seconde teste di serie. Da seguire anche Cocciaretto, in coppia con la spagnola Jessica Bouzas Maneiro. Nel doppio maschile, fari puntati su Simone Bolelli e Andrea Vavassori, tra le coppie più accreditate, mentre Bellucci giocherà insieme all’ungherese Fabian Marozsan.

A impreziosire ulteriormente il torneo ci saranno anche due nomi dal fascino speciale: Gaël Monfils, beniamino del pubblico francese, e Stan Wawrinka, campione a Parigi nel 2015, entrambi in tabellone grazie a una wild card.

Come seguire il Roland Garros su DAZN

Gli abbonati DAZN Full e DAZN Sports mantengono l’accesso standard a Eurosport 1 ed Eurosport 2 e possono scegliere Eurosport Extra per abilitare anche i canali Eurosport 3, 4, 5 e 6.

Chi invece è abbonato ai pacchetti DAZN Goal e MyClubPass può attivare Eurosport Pass, che permette di includere nell’abbonamento tutta l’offerta Eurosport.

In più, per i nuovi utenti DAZN Sports non ancora abbonati, è disponibile una promozione dedicata: fino al 7 giugno, il piano mensile è attivabile a 7,99 euro al mese invece di 14,99 euro al mese, per seguire il meglio del torneo su Eurosport 1 ed Eurosport 2.