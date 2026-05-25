Roland Garros, Sonego: “So trovare energie anche nelle difficoltà”

Che esordio per Lorenzo Sonego! L’azzurro trova una grandissima vittoria, al quinto set, tra break e contro-break nel parziale decisivo, contro Pierre-Hugues Herbert. Un risultato che ovviamente sa tanto di fiducia, di consapevolezza, per fare sempre meglio. E soprattutto della voglia, che a quasi sembra impareggiabile, di lottare di Sonego. Come emerge dalle sue stesse parole in zona mista, fisicamente provato ma contento.

D: Allora, partita dai tanti alti e bassi, che cosa ha fatto la differenza alla fine?

Sonego: “Ha fatto la differenza il carattere, la voglia di vincere e di portare a casa questa partita. Ho dovuto tirar fuori energie nuove dopo che avevo abbassato l’intensità nel quarto set; sono andato in bagno, tornato in campo e ho cercato di dare tutto quello che avevo. Sono stato bravo ad alzare il livello e anche alla fine a reagire subito dopo il break, arrivato in modo un po’ strano, quindi sono contento“.

D: Credi che quell’episodio nel quinto set, quel break, ti abbia un po’ deconcentrato? Hai notato che la partita è cambiata al di là del punteggio.

Sonego: “No, la partita secondo me era già cambiata nei primi game del quinto, sentivo che stavo facendo più gioco, che gli facevo più male e che stavo alzando il livello di intensità. Ero convinto di riuscire a brekkarlo prima o poi, sono partito molto bene e questo mi ha aiutato a vincere il set”.

D: Al di là del risultato, cosa ti lascia questa vittoria, questo match?

Sonego: “Mi fa capire che a livello fisico ci sono; a livello di tennis già negli ultimi giorni mi sentivo meglio. A livello mentale mi fa capire che sono capace di reagire e di trovare energie anche nelle difficoltà, ed è una cosa positiva: devo portarmi a casa tutte queste cose positive“.