Roland Garros, Darderi: “Comesana? Da piccolo ci ho perso 6-0 6-1”

Luciano Darderi torna a vincere una partita al Roland Garros. La seconda in carriera dopo quella del 2024, quando poi perse al secondo turno. Una vittoria piena, solida, contro Sebastian Ofner. Giocatore tutt’altro che scontato da affrontare, specie al primo turno di un grande torneo. Un successo da cui partire per ambire a un grande torneo, per l’azzurro. Che al prossimo turno affronterà Francisco Comesana. E appare decisamente ottimista, anche in conferenza post match. Dove non si dilunga però eccessivamente, anche a causa dell’orario abbastanza tardo della conferenza stampa.

D: Ogni volta che fai il break dopo perdi il servizio, ci fai soffrire.

Darderi: “Non ricordo in che momenti ho preso break. Nel primo set ero stanco, faceva troppo caldo. A volte quando fai break hai un po’ di tensione, sì“.

D: Hai fronteggiato sette palle break nel primo. La palla corta ti piace usarla, specie sulla terra?

Darderi: “La sto usando molto di più, specie con uno alto come Ofner, che fa fatica ad andare avanti. Sulla terra è più facile che sul cemento“.

D: Nel primo set sembravi nervoso, solo per il caldo?

Darderi: “Ci sono questioni personali, delle cose che non posso raccontare, ero un po’ nervoso per il caldo“.

Ubaldo Scanagatta: Puoi parlarci di Comesana, il prossimo avversario?

Darderi: “Comesana è un grande giocatore negli Slam, sui cinque set è molto tosto. A lungo termine gioca molto bene, fino a giovedì avremo un giorno di riposo, ho giocato solo tre set, fisicamente sto bene“.

Vanni Gibertini: Quando giochi contro argentini, che magari hai affrotnato nei tornei giovanili, c’è dinamica diversa?

Darderi: “Ci conosciamo da piccoli, specie Comesana che è di Mar del Plata. Ho perso 6-0 6-1 con lui a 10 anni, in uno dei primi tornei. Sarà una bella lotta. Sono 2-0 sotto nei precedenti, buono (ride)“.