Roland Garros: esordio vincente per Darderi, elimina Ofner in tre set

Nella fornace del Roland Garros, sotto un sole cocente e 34 gradi, Luciano Darderi scaccia i fantasmi della stanchezza e supera brillantemente il primo ostacolo dello Slam parigino. L’italo-argentino si era presentato all’appuntamento forte di uno stato di forma straordinario, certificato dal 17° posto nel ranking ATP – 11° nella Race – e dalle recenti, splendide cavalcate chiuse in semifinale al Masters 1000 di Roma contro Ruud e ai quarti dell’ATP 500 di Amburgo contro De Minaur. L’unica, vera incognita riguardava la tenuta atletica. Per un tennista che fa dell’esplosività in campo la sua arma principale, le fatiche accumulate nelle ultime settimane avrebbero potuto rappresentare un grosso limite. Dall’altra parte della rete c’era poi l’esperto austriaco Sebastian Ofner, sceso al numero 112 del mondo ma capace nel 2024 di raggiungere il suo best ranking alla 37esima posizione. Un avversario solido e dotato di un gran servizio, con cui i precedenti stagionali recitavano un perfetto equilibrio (con la vittoria dell’azzurro sulla terra di Cordoba e la rivincita di Ofner sull’erba di Mallorca). Invece, Darderi ha risposto da campione e ha così portato a casa la sua seconda vittoria in carriera a Parigi. Una vittoria di cuore e di muscoli che regala a Darderi l’approdo al secondo turno, dove ad attenderlo ci sarà Francisco Comesana.

[14] L. Darderi b. S. Ofner 7-6() 6-2 6-3

Primo set, Darderi spunta al tie-break

Un primo set sulle montagne russe premia Luciano Darderi, che piega la resistenza dell’austriaco Sebastian Ofner dopo un’ora di autentica battaglia. L’approccio al match dell’azzurro è tutt’altro che deciso. Complice una risposta inizialmente poco incisiva, Luli subisce l’aggressività del numero 112 del mondo e si trova costretto agli straordinari fin dai primi game. Aggrappato al servizio e a pregevoli combinazioni di smorzata e pallonetto, l’italo-argentino cancella svariate palle break, sfondando le difese avversarie con il dritto in uscita dal servizio e approfittando di errori sanguinosi di Ofner, come un clamoroso smash fallito nel settimo gioco. Dopo essersi salvato per l’ennesima volta aggrappandosi a un coraggioso serve and volley, Darderi approfitta di un totale blackout dell’austriaco, che con due doppi falli consecutivi regala all’azzurro il break del 5-4. Sembra l’allungo decisivo, ma al momento di servire per il parziale la partita si infiamma nuovamente. Ofner reagisce a suon di vincenti e piazza ben tre rovesci lungolinea consecutivi che gli valgono l’immediato contro-break. La tensione sale alle stelle e l’inerzia passa nelle mani dell’austriaco, che tiene il servizio a zero salendo 6-5. Darderi perde momentaneamente la lucidità, manda lungo un dritto, scaraventa a terra la racchetta per la frustrazione e sembra in balia della potenza rivale. Spalle al muro, però, l’azzurro è bravo a ritrovare il sangue freddo. Torna ad affidarsi con successo alla palla corta per muovere l’avversario, tiene il servizio e si rifugia nel tie-break. Nel momento della verità, Darderi strappa subito un mini-break approfittando di un rovescio fuori misura dell’avversario. Mantenendo i nervi saldi in un finale tiratissimo, poi, chiude i conti sul 7-5 archiviando una frazione tanto complicata quanto fondamentale.

Secondo set, assolo Darderi

Il secondo parziale si apre subito nel segno di Luciano Darderi, che dopo aver tenuto il servizio inaugurale impreziosito da un ace al centro, strappa la battuta a zero a un Ofner insolitamente falloso. Volando subito sul 2-0 grazie anche a uno splendido passante di rovescio in allungo. Proprio come nel primo parziale, l’austriaco abbozza l’immediata reazione. Alzando il pressing da fondo campo e sfruttando ottime discese a rete, si riprende il contro-break e riaggancia l’azzurro sul 2-2. Il momento cruciale arriva nel quinto gioco. Darderi si ritrova sotto 0-30 a causa di un doppio fallo iniziale, ma si aggrappa con determinazione al servizio, piazza due ace provvidenziali e risolve il turno di battuta. Scampato il pericolo, Luciano cambia definitivamente marcia. Nel sesto game, l’italo-argentino si procura un nuovo break, punendo un colpo troppo corto dell’austriaco con un dritto letale. Sulle ali dell’entusiasmo, Darderi riesce per la prima volta nel match a consolidare il vantaggio. Annulla una pericolosa palla del contro-break ringraziando un dritto largo in uscita di Ofner e vola sul 5-2 dominando con le sue classiche smorzate. È la spallata decisiva per l’avversario vittima di un evidente calo fisico e un po’ di sfortuna, come il nastro che gli nega un punto nell’ultimo gioco. L’azzurro aggredisce ancora nel turno in risposta, chiude la frazione 6-2 e si prepara allo sprint finale.

Terzo set, Ofner alle corde: Darderi passa al secondo turno

Dopo un prolungato toilet break, Darderi rientra in campo per il terzo e decisivo set con l’evidente intenzione di chiudere la pratica. L’italo-argentino tiene saldamente il primo turno di battuta e, già nel secondo gioco, piazza la zampata decisiva. Complice un Ofner sempre più remissivo da fondo campo e grazie a un passante incrociato di rovescio in allungo da applausi, Darderi si prende l’immediato break. Avanti 3-0 dopo aver confermato il vantaggio con l’aiuto del servizio, l’azzurro vive l’unico vero momento di brivido nel quinto game. Un piccolo calo di concentrazione gli costa l’unica palla break concessa nel set, ma Darderi l’annulla da campione con uno straordinario dritto lungolinea colpito a tutto braccio. Poi, sigilla il 4-1 con una sublime smorzata di rovescio in uscita dal servizio. Da quel momento, la partita scorre via rapida seguendo l’andamento delle battute. L’austriaco cerca di accorciare gli scambi ma senza mai impensierire realmente l’italiano. Chiamato a servire per il match sul 5-3, Darderi è semplicemente glaciale. Inaugura l’ultimo game con un ace, vola rapidamente sul 40-0 e, al secondo match point utile, sfonda definitivamente la resistenza di Ofner con un potente dritto incrociato. Un 6-3 finale che certifica una prestazione in crescendo e regala all’azzurro il meritato accesso al secondo turno del Roland Garros.