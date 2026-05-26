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Roland Garros LIVE, Sinner sul velluto: 6-1 6-3 6-4 a Tabur

Il N.1 del mondo pronto alla prima tappa verso lo Slam che gli manca contro una wild-card locale

Di Redazione
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Jannik Sinner - ATP Madrid 2026 (@ X MutuaMadridOpen)
Jannik Sinner - ATP Madrid 2026 (@ X MutuaMadridOpen)
2 hr 32 min ago26/05/2026 22:43

Sinner b. Tabur 6-1 6-3 6-4

Chiusa la pratica del primo turno per Sinner che sfiderà Juan Manuel Cerundolo giovedì

2 hr 11 min ago26/05/2026 22:05

Sinner-Tabur 6-1 6-3 *2-1

Break anche nel terzo set e partita che si avvia al tramonto

3 hr 31 min ago26/05/2026 21:44

Sinner-Tabur 6-1 6-3

Due set di vantaggio per Jannik sul Philippe Chatrier. Match di ordinaria amministrazione

3 hr 40 min ago26/05/2026 21:35

Sinner-Tabur 6-1 5-2*

Prosegue la passeggiata di Sinner, a un passo dal secondo set. Il break che fa la differenza è arrivato nel quarto gioco

3 hr 12 min ago26/05/2026 21:03

Sinner-Tabur 6-1

Primo set senza discussione e Sinner comincia in modo autoritario il suo Roland Garros

3 hr 28 min ago26/05/2026 20:47

Sinner avanti di un break in avvio 3-1*

4 hr 43 min ago26/05/2026 20:32

Iniziato il match, Tabur al servizio

4 hr 5 min ago26/05/2026 20:10

Sinner-Tabur tra poco in campo

Il match serale della terza giornata sullo Chatrier vedrà opposti il N.1 del mondo e la wild-card di casa Clement Tabur (N. 171 ATP).

Sezioni
Sinner b. Tabur 6-1 6-3 6-4Sinner-Tabur 6-1 6-3 *2-1Sinner-Tabur 6-1 6-3Sinner-Tabur 6-1 5-2*Sinner-Tabur 6-1Sinner avanti di un break in avvio 3-1*Iniziato il match, Tabur al servizioSinner-Tabur tra poco in campo
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