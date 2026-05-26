Roland Garros LIVE, Sinner sul velluto: 6-1 6-3 6-4 a Tabur

Sinner b. Tabur 6-1 6-3 6-4
Chiusa la pratica del primo turno per Sinner che sfiderà Juan Manuel Cerundolo giovedì
Sinner-Tabur 6-1 6-3 *2-1
Break anche nel terzo set e partita che si avvia al tramonto
Sinner-Tabur 6-1 6-3
Due set di vantaggio per Jannik sul Philippe Chatrier. Match di ordinaria amministrazione
Sinner-Tabur 6-1 5-2*
Prosegue la passeggiata di Sinner, a un passo dal secondo set. Il break che fa la differenza è arrivato nel quarto gioco
Sinner-Tabur 6-1
Primo set senza discussione e Sinner comincia in modo autoritario il suo Roland Garros
Sinner avanti di un break in avvio 3-1*
Iniziato il match, Tabur al servizio
Sinner-Tabur tra poco in campo
Il match serale della terza giornata sullo Chatrier vedrà opposti il N.1 del mondo e la wild-card di casa Clement Tabur (N. 171 ATP).