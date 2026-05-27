Italiani in campo mercoledì 27 maggio: Paolini, Cinà e Sonego. Orari e dove vederli

Iniziano i secondi turni al Roland Garros. Dopo la scrematura dell’esordio, mercoledì 27 maggio saranno tre i tennisti azzurri impegnati: Jasmine Paolini, Federico Cinà e Lorenzo Sonego. I loro incontri saranno visibili in tv sui canali Eurosport, mentre in streaming si potranno godere su HBO Max, Discovery+ e DAZN.

Roland Garros: Paolini sfida Sierra sul Suzanne Lenglen

Una ha battuto Dayana Yastremska in due set, l’altra ha sconfitto Emma Raducanu in due parziali. Jasmine Paolini da una parte, Solana Sierra dall’altra. Le due giocatrici scenderanno in campo nel terzo match sul Suzanne Lenglen attorno alle ore 14:30. Sarà il primo scontro diretto tra le due. Da una parte della rete l’argentina, forte degli ottavi a Madrid e del terzo turno a Roma, tenterà di sorprendere la più quotata avversaria. L’azzurra invece, dall’alto della sua 13esima testa di serie, cercherà di dimostrare la sua caratura in un periodo nel quale la fiducia stenta a decollare.

Per concentrarsi sul singolare, infatti, Jasmine ha dato forfait per il torneo di doppio in coppia con Sara Errani. Le due erano campionesse uscenti. In giornata, Errani debutterà in coppia con l’austriaca Lilli Tagger. Il duo da battere, a partire dalle 12:30 circa sul campo 3, sarà quello tutto americano composto da Sofia Kenin e Ashlyn Krueger. Alla stessa ora, ma sul campo 10, Elisabetta Cocciaretto tenterà di risollevarsi dopo la sconfitta in singolare, disputando il doppio assieme alla spagnola Jessica Bouzas Maneiro. Le rivali saranno la nipponica Shuko Aoyama e la cinese di Taipei En-Shuo Liang.

Roland Garros: Cinà affronta De Jong, Sonego opposto a Paul

Spostandoci sul fronte maschile, alle ore 11 sul campo 6, Federico Cinà se la vedrà con Jesper De Jong per la prima volta in carriera. Se il qualificato azzurro è reduce dal primo successo (peraltro in cinque set) in un tabellone principale Slam, il lucky loser olandese al primo turno ha messo fine all’ultimo Roland Garros di Stan Wawrinka.

Nell’ultimo match di giornata sul campo 7, verso le ore 16, Lorenzo Sonego sarà opposto a Tommy Paul, 24esima testa di serie. Sarà il quinto testa a testa tra i due: il bilancio sino ad ora vede lo statunitense avanti 3-1. Al debutto l’americano ha lasciato un set per strada contro Rinky Hijikata, mentre il torinese ha avuto bisogno di oltre quattro ore per avere ragione di Pierre-Hugues Herbert alla frazione decisiva.

Italiani in campo mercoledì 27 maggio