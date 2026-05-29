Roland Garros, Fonseca: “La chiave è stata rispondere in modo più aggressivo”

Ancora con le parole rotte dall’emozione, Joao Fonseca ha parlato della sua vittoria contro Novak Djokovic rimontando due set di svantaggio che gli ha fatto raggiungere gli ottavi di finale del Roland Garros (e di uno Slam in generale) per la prima volta in carriera.

Joao, congratulazioni per un’esperienza straordinaria sul Philippe Chatrier. Cosa ti ha detto Novak alla fine della partita?

JOAO FONSECA: Penso prima di tutto che sia stata una partita straordinaria. Per me condividere il campo con lui è stata un’esperienza incredibile. Alla fine della partita mi ha detto buona fortuna e ha anche detto in portoghese, non ricordo ora, ha detto qualcosa come “parabéns”, che significa congratulazioni in portoghese. E mi ha detto continua così, buona fortuna. Per me è stato un piacere condividere il campo con lui.

Sotto di due set a zero, cosa ti sei detto che ti ha aiutato a rientrare in partita?

JOAO FONSECA: In realtà non credevo nemmeno in me stesso. Era difficile giocare contro di lui nel caldo. Mi stava distruggendo. Se colpivo forte, la palla tornava più forte e se la tiravo più alta, faceva dei pallonetti e andava aggressivo. Sono rimasto concentrato punto per punto, senza pensare che dovevo vincere ancora tre set. Pensavo solo: restiamo, restiamo. Ho capito che era un po’ più stanco e questo mi ha dato più speranza. Nel quarto set quando ho vinto il terzo set ero già stanco e il quinto set è stato tutto cuore. Non riuscivo nemmeno a pensare, cercavo solo di andare avanti. Quando ho vinto il terzo set ho iniziato a crederci un po’.

Ora Jannik Sinner è fuori e Djokovic è fuori. Quanto lontano pensi realisticamente di poter arrivare? Ci stai pensando ora?

JOAO FONSECA: È il mio primo quarto turno in carriera. Sto solo pensando alla mia prossima partita. I ragazzi stanno ancora giocando. Per ora mi sto solo godendo il momento. Solo dieci minuti dopo la partita ho potuto realizzare un po’ cosa ho fatto, cosa ho raggiunto, quanto è stato difficile e quanto straordinario è stato per me. Ma sì, sono solo al quarto turno. Ovviamente con Jannik e Djokovic fuori ci sono più possibilità per i ragazzi che sono da più tempo nel tour come Sasha, Casper o altri. Sono concentrato partita per partita. Per me è stato un grande traguardo riuscire a giocare per la prima volta gli ottavi di finale e mi sto solo godendo il momento.

Hai sempre avuto molti strumenti diversi, ma a volte non li hai combinati così bene. Come hai trovato oggi il giusto equilibrio tra potenza e tocco e capito quali strumenti avrebbero funzionato al momento giusto?

JOAO FONSECA: Penso che Djokovic sappia gestire davvero molto bene il ritmo ed è difficile giocare contro di lui perché sembra che metta la palla dove vuole. A volte la palla è lenta e va profonda e devi mantenere il gioco di gambe e andare forte. L’uomo non si arrende mai. Ha ancora 39, 40 anni e sembra che ne abbia 20, è incredibile. Come ho detto nei primi due set era difficile per me. Stavo cercando di fare qualcosa ma niente andava bene. Stavo perdendo alcune opportunità che avevo, perdendo alcuni colpi facili. Nel terzo set ho iniziato a mettere risposte un po’ più profonde e ad andare più aggressivo con margine.

Sono diventato un po’ più solido e ho costruito un po’ meglio i punti. Sì, sono rimasto un po’ più aggressivo con un po’ più di consistenza. All’inizio faceva molti pallonetti ogni volta che era aggressivo e comandava il punto molto bene e per me era difficile. Penso che quello sia stato il punto principale: cercare di essere più aggressivo nelle risposte e nel colpo successivo e salvare i servizi. Il suo rovescio è incredibile, quindi per me era difficile tenere il servizio. Ma sì, ho sentito che è arrivato un po’ più stanco e questo mi ha dato più speranza per continuare a trovare soluzioni nel gioco.

Ciao, congratulazioni, partita incredibile. Volevo chiedere quanto significa per te l’affetto del pubblico brasiliano, soprattutto quando scandiscono il tuo nome, e come hai intenzione di festeggiare stasera?

JOAO FONSECA: Festeggiare? Dormendo. Il pubblico brasiliano è stato fantastico oggi. Era lì per sostenere di sicuro. L’atmosfera in campo era fantastica, l’energia era irreale e me la stavo solo godendo. Ogni punto importante per lui o per me, la folla impazziva ed era un’energia straordinaria e sicuramente il loro sostegno ha significato molto per me per continuare a credere e a lottare. Il quinto set è stato cruciale perché è stato tutto cuore per me e per lui penso. Grazie. Facciamo la conferenza brasiliana.