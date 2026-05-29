Roland Garros, paura per Sonmez in doppio: si schianta contro i teloni ed è costretta al ritiro

Ha del clamoroso quanto accaduto al Roland Garros 2026, nel corso del match di doppio tra Tatjana Maria/Zeynep Sonmez e Dayana Yastremska/Anhelina Kalinina. Sul 2-0 a favore delle ucraine, infatti, l’ex finalista degli Internazionali BNL d’Italia 2023 di Roma ha offerto un lob incrociato – schema tipico di questa specialità – che ha costretto la turca a correre da una parte all’altra del campo. La nativa di Istanbul ha guardato solamente la palla senza curarsi di nient’altro, ed è inciampata su uno dei pannelli griffati ‘Lacoste’. Inevitabilmente è arrivato l’impatto violento contro i teloni, con tutto ciò che ne consegue a livello di dolori.

😱 Eso me ha dolido hasta a mí



😵 El golpetazo que se dio Zeynep Sonmez tras tropezarse con una publicidad durante su partido de dobles



‼️ La turca se tuvo que retirar del partido tras la visita del fisio. #RolandGarros pic.twitter.com/ZoQTqKzS8a — Eurosport.es (@Eurosport_ES) May 29, 2026

La giudice di sedia Aurelie Tourte si è immediatamente accorta della gravità della situazione, così come Anhelina Kalinina e Dayana Yastremska, che hanno oltrepassato la rete per aiutare Zeynep Sonmez. Dopo qualche minuto, in ogni caso, la turca si è rialzata ed ha deciso di ritirarsi dall’incontro. Un caso che per certi versi, pur non conoscendo con precisione le dinamiche dell’infortunio di Alexander Blockx, ricorda quanto accaduto al belga. E che soprattutto apre tanti interrogativi sulla questione sicurezza, che è una tematica molto sentita dai giocatori e dagli addetti ai lavori.