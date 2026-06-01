Italiani in campo lunedì 1° giugno: Cobolli, Berrettini e Arnaldi per un posto ai quarti

Ennesima giornata importante per il tennis italiano. Lunedì 1° giugno, al Roland Garros, Flavio Cobolli, Matteo Berrettini e Matteo Arnaldi scenderanno in campo per cercare di strappare un posto ai quarti di finale nello Slam parigino. Piazzamento che hanno invece già conquistato Sara Errani e Andrea Vavassori nel doppio misto, dove proveranno quindi a staccare il pass per le semifinali. I match degli azzurri saranno visibili in tv sui canali Eurosport, mentre in streaming si potranno godere su HBO Max, Discovery + e DAZN.

Roland Garros: Cobolli sfida Svajda, Berrettini affronta J. M. Cerundolo

Ad aprire il programma sul Philippe Chatrier ci penserà Flavio Cobolli. Alle ore 11 il tennista romano, unico giocatore rimasto in tabellone a non aver ancora lasciato set per strada nel torneo, se la vedrà con l’americano Zachary Svajda (qui il suo profilo). Sarà il secondo testa a testa tra i due; l’azzurro vinse il primo e unico, in tre set, agli ottavi del 250 di Delray Beach nel 2024 (su cemento).

Nel terzo match di giornata sul Suzanne Lenglen invece, attorno alle ore 14, Matteo Berrettini affronterà per la prima volta in carriera Juan Manuel Cerundolo, reduce dalla folle rimonta su un indisposto Jannik Sinner, a cui ha fatto seguito la battaglia di quasi sei ore con Martin Landaluce. Anche il romano ha dovuto faticare nell’ultimo impegno, dato che è riuscito a superare Francisco Comesana dopo più di cinque ore e due match point cancellati.

Roland Garros: Arnaldi opposto a Tiafoe. In campo anche Errani/Vavassori

Nell’ultimo incontro in programma sul Suzanne Lenglen, verso le ore 16, Matteo Arnaldi sarà opposto a Frances Tiafoe. Sarà il terzo scontro diretto tra i due; l’americano vinse in rimonta, al primo turno di Wimbledon (su erba) nel 2024, mentre l’azzurro ebbe la meglio in due set agli ottavi di Madrid 2025 (su terra battuta). Entrambi sono reduci da un match molto duro al terzo turno: lo statunitense ha rimontato Jaime Faria, il ligure è uscito vittorioso su Raphael Collignon.

Sul Simonne Mathieu, attorno alle 15:30, sarà poi il turno di Sara Errani e Andrea Vavassori. I campioni uscenti del doppio misto incroceranno le racchette per la prima volta con la kazaka Anna Danilina e l’americano James Tracy. In palio ci sarà un posto in semifinale.

Italiani in campo lunedì 1° giugno