Roland Garros: Errani/Vavassori sul velluto, semifinale conquistata in meno di un’ora

Sara Errani e Andrea Vavassori sono a due vittorie dal confermarsi campioni di doppio misto al Roland Garros. Teste di serie numero 1, gli azzurri hanno archiviato i quarti di finale contro la kazaka Anna Danilina e lo statunitense JJ Tracy, settima coppia del seeding, con un netto 6-2 6-2 in appena 59 minuti. Una vittoria mai in discussione e molto diversa, nel copione, dalla rimonta del turno precedente. Domenica Errani e Vavassori avevano piegato Stollar e Harrison nel super tie-break dopo una partita combattuta fino all’ultimo punto. Stavolta, invece, hanno deciso di semplificare tutto fin dall’avvio.

[1] S. Errani/ A. Vavassori b. [7] J. Tracy/ A. Danilina 6-2 6-2

Il break del terzo game, arrivato alla terza occasione utile grazie a un errore sotto rete di Danilina, apre la strada. Dal 3-2 le prime teste di serie trovano un filotto di otto punti consecutivi, con una crescente convinzione nel gioco: coperture precise, percentuali di prime alte, gioco a rete di qualità. Gli avversari provano un ultimo guizzo nel game conclusivo del set, portandosi sul 30-40 con uno smash e due errori degli azzurri, ma Vavassori risponde con una chiusura vincente e Danilina sbaglia un dritto comodo sul punto decisivo. Parziale archiviato in ventotto minuti

Nel secondo set il copione rimane invariato, anzi si semplifica ulteriormente. Perso il game d’apertura in risposta, Errani e Vavassori vincono i cinque successivi con continuità e qualità crescenti: la coppia formata Danilina e Tracy non trova mai il modo per prendere il controllo degli scambi, e il match point arriva pulito, con una bella conclusione al volo di un Vavassori in grande spolvero

In semifinale gli azzurri attendono la coppia vincente tra Krawczyk/Skupski, quarta testa di serie, e il duo tedesco-francese formato da Siegemund e Roger-Vasselin (insieme i due trionfarono proprio a Parigi nel 2024), in campo martedì. Una sola partita separa i campioni in carica dalla finale.