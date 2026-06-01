Roland Garros, il programma di martedì 2 giugno: si parte coi quarti, serale con Mensik-Fonseca

La ricorrenza della Festa della Repubblica 2026 vede il programma del Roland Garros offrire in programma i primi quattro quarti di finale dei tabelloni di singolare.

Si parte alle 11 sul Philippe-Chatrier con i primi due quarti femminili: prima la russa Mirra Andreeva affronterà la rumena Sorana Cirstea per provare a ripetere la semifinale conquistata nel 2024 ai danni di Aryna Sabalenka; poi a seguire ci sarà il derby ucraino tra le vincitrici dei due WTA 1000 sulla terra che hanno preceduto lo Slam parigino ovvero Marta Kostyuk (che si è aggiudicata il torneo di Madrid) ed Elina Svitolina (campionessa al Foro Italico).

Terzo incontro della sessione diurna è il primo quarto di finale maschile di questa edizione tra la rivelazione spagnola di questo inizio di stagione Rafael Jodar e il favorito del torneo Alexander Zverev, alla sua seconda apparizione consecutiva in sessione diurna.

Nella sessione serale, non prima delle 20.15, il match tra due esordienti a questo livello di un torneo dello Slam: il ceco Jakub Mensik e il brasiliano Joao Fonseca, 39 anni in due.

Qui sotto il programma completo: