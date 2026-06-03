Aryna Sabalenka si è presentata in conferenza stampa dopo la clamorosa sconfitta nei quarti del Roland Garros contro Diana Shnaider (qui la cronaca). Ecco le sue dichiarazioni.

Ciao Aryna, dal tuo punto di vista, cosa è successo in particolare negli ultimi 10 game del terzo set?

ARYNA SABALENKA: Sento di aver avuto ottime opportunità nel secondo set e di aver mandato tutto all’aria, poi lei è subentrata e ha giocato alla grande. Dal punto di vista mentale non sono riuscita a riprendermi dopo il secondo set ed è stato davvero… sì. Penso che questo sia stato il mio errore più grande.

Aryna, la mia domanda è piuttosto simile. Mentre la partita ti stava sfuggendo di mano, cosa cercavi di fare per cambiarne la direzione o per rallentarla, e cosa non funzionava per riuscire a trovare i break? Questa è stata una partita davvero insolita per te.

ARYNA SABALENKA: Sì, non so quando sia stata l’ultima volta che mi è successo di perdere 10 game di fila, ma credo che mentalmente io sia finita in un buco nero molto profondo e non sia più riuscita a rimettermi in carreggiata.

Volevo solo sapere quanto abbiano influito anche le condizioni. È un pomeriggio ventoso.

ARYNA SABALENKA: Sì, questa è un’altra questione. Non so perché tengano il tetto aperto quando c’è un vento pazzesco, ma come posso lamentarmi se per quasi tutta la partita tutto ha funzionato bene per me, e poi semplicemente la situazione è sfuggita di mano? Mi sembrava stesse diventando assurdo, forse proprio perché mentalmente non stavo bene. Per me era pazzesco, ma ricordo che anche l’anno scorso, per la nostra partita, hanno tenuto il tetto aperto e il giorno dopo, con condizioni simili, per gli uomini lo hanno chiuso, credo proprio per garantire condizioni migliori e una qualità di tennis superiore. Non so perché lo tengano aperto. È stato davvero, anche se stavo vincendo, un tennis molto sporco, e non so come la gente potesse stare seduta lì a guardarmi giocare. Poi, a un certo punto, lei ha preso l’iniziativa e ha giocato in modo incredibile in quelle condizioni, ma non so, è un grande interrogativo.

Hai chiesto di chiudere il tetto?

ARYNA SABALENKA: No, non l’ho chiesto. Sentivo che non ce ne fosse bisogno.

Ciao Aryna, quali sfide ti presentano la terra battuta e, immagino, anche l’erba che, secondo te, ti hanno impedito di replicare il successo che ottieni sul cemento?

ARYNA SABALENKA: Molte cose. No, non lo so. In realtà mi sento benissimo sulla terra battuta e mi sento benissimo sull’erba. Credo che forse mi stia concentrando troppo sul fatto che non ho mai vinto uno Slam su queste superfici, e forse questo mi porta a riflettere troppo sulle cose e a diventare eccessivamente emotiva in certi momenti. Non lo so, questo è un aspetto per cui devo fare un passo indietro e cercare di trovare una soluzione, perché sono davvero stanca di perdere alcune partite non nel modo migliore solo perché sono stata troppo emotiva.

Ma quando ti trovi in una situazione che definisci molto difficile dal punto di vista mentale, ti accorgi di finire quasi per lottare contro te stessa senza riuscire a trovare una via d’uscita? Come succede? È la sensazione che sia tutto troppo opprimente e che sia qualcosa che non riesci a ribaltare?

ARYNA SABALENKA: No, penso che sia una combinazione di tutto. Pensi troppo, poi commetti errori facili, perdi delle opportunità e l’altra giocatrice dall’altra parte prende l’iniziativa e inizia a giocare in modo un po’ più aggressivo e più libero, senza paura. A volte è davvero difficile gestire la pressione e rimetterla sull’avversaria.

Da fuori, sembrava che questa partita avesse alcune somiglianze con la finale dell’anno scorso. Volevo chiederti, in termini di tua esperienza, quali fossero queste somiglianze.

ARYNA SABALENKA: Sì, è proprio quello che sto dicendo. Devo solo fermarmi e riflettere apertamente su cosa mi passa per la testa in quei momenti difficili, perché sono una giocatrice piuttosto esperta, ho vissuto e superato tantissime cose. Devo solo capire quel piccolo dettaglio che a volte non funziona per me, e spero di poterlo superare.

Come ti sentivi stamattina prima della partita? Eri al meglio dal punto di vista mentale? C’è stato un momento prima dell’inizio in cui hai iniziato a risentire delle vecchie sensazioni?

ARYNA SABALENKA: No, mi sentivo davvero benissimo, ero pronta a lottare e mi sentivo pronta. Ero super motivata, come sempre. Quindi non direi di aver fatto qualcosa di diverso stamattina. Penso solo che ci sia qualcosa in un momento specifico della partita che accade, ed è lì che perdo il controllo del match.

Quanto è più difficile da accettare visto che si trattava di una grande opportunità per te, considerata l’apertura del tabellone e la posizione in cui ti trovavi?

ARYNA SABALENKA: Non mi piacciono le vittorie facili. Credo che per me si tratti di soffrire, superare le difficoltà e portare a termine il lavoro. Ma poi, come si fa a dire una cosa del genere? Mirra è in ottima forma, Mirra sta giocando un grande tennis. E poi… farò un errore di pronuncia con la ragazza polacca, mi dispiace tanto. Mya? Mya, mi dispiace molto. Anche lei sta giocando un ottimo tennis, quindi, voglio dire, forse io avevo la minore… come mostra la partita, avevo meno chance, non so come dire.

Aryna, penso che tutti apprezzeranno molto la tua reazione così onesta e schietta a questa sconfitta. Come ci si riprende da delusioni del genere? Quale sarà il tuo programma per i prossimi giorni?

ARYNA SABALENKA: Non lo so. Onestamente non lo so.

Ma, Aryna, ovviamente in passato hai già vissuto momenti difficili come questo da cui hai dovuto riprenderti. In che modo il fatto di sapere di aver investito così tanto per cercare di superare tutto questo rende le cose ancora più difficili, visto che a volte hai ancora questi blocchi mentali?

ARYNA SABALENKA: Ciò che ci uccide ci rende più forti, immagino. A un certo punto risolverò quella situazione e tornerò solo più forte. A proposito, sapete, ho appena capito come posso superarla. Avete presente quelle stanze dove si entra e si spacca tutto? Probabilmente domani passerò l’intera giornata lì dentro a distruggere cose. Forse aiuterà, forse no. Grazie.