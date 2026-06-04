Roland Garros, Errani: “Giocare insieme a te è pazzesco”. Vavassori: “Sei l’unica con cui voglio parlare quando perdo”

Il Roland Garros 2026 ha emesso il suo primo verdetto, celebrando Andrea Vavassori e Sara Errani come campioni del doppio misto, per la seconda volta consecutiva. L’affiatato duo tricolore si è imposto in rimonta sulla coppia Dabrowski/King – con lo score di 4-6 6-3 10-4 – piegati nel supertiebreak decisivo.

La leggendaria Sarita – eliminata al secondo turno nel tabellone di doppio femminile assieme a Lilli Tagger -, è comunque riuscita a lasciare Parigi con un trofeo, e dopo la finalissima, ha lasciato trasparire delle forti emozioni per il successo condiviso con Vavassori: “Sto vivendo ancora questo sogno che non finisce. Andrea, sei il migliore amico. Giocare insieme a te è qualcosa di pazzesco. Troppo divertente, troppo bello, e tu sei troppo bravo. E grazie al nostro team, alle nostre famiglie. Senza di voi non sarebbe possibile tutto ciò. Grazie anche al Roland Garros e agli sponsor. Siamo molto contenti di condividere questi momenti con voi, e spero di rivedervi l’anno prossimo”.

Durante l’intervista flash in campo con finalisti e vincitori, è poi giunto il momento di Andrea Vavassori, il quale è ancora in lizza per il titolo di doppio maschile con Simone Bolelli: “Grazie Sara, sei la mia migliore amica. Sei l’unica con la quale voglio parlare quando perdo una partita. Sono contento di aver condiviso questo viaggio con te, non lo considero qualcosa di scontato. Oggi c’è stato il vento, ma c’è stato anche un grande sostegno da parte del pubblico, una bellissima atmosfera”.