Roland Garros

Roland Garros, il programma di venerdì 5 giugno: subito Mensik-Zverev, in serale il derby Cobolli-Arnaldi

Flavio Cobolli e Matteo Arnaldi giocheranno la semifinale al Roland Garros nel secondo match in programma sul Philippe-Chatrier

Di Fabio Barera
1 min di lettura 💬 Vai ai commenti
Flavio Cobolli - Roland Garros 2026 (x @atptour)
Flavio Cobolli - Roland Garros 2026 (x @atptour)

È stato reso noto, da pochi minuti, il programma del Roland Garros 2026 di venerdì 5 giugno. Per il momento è disponibile solamente l’order of play del Philippe-Chatrier, dove si giocheranno le due semifinali del tabellone di singolare maschile. I contendenti erano già conosciuti, ma c’era grande attesa per capire chi avrebbe giocato in sessione serale e chi nel pomeriggio. Ebbene, si partirà alle 14:30 con il testa a testa tra Jakub Mensik e Alexander Zverev, che decreterà il primo finalista dello Slam di Parigi. Non prima delle 19:00, invece, il derby tra Matteo Arnaldi e Flavio Cobolli, che consentirà di avere un italiano nell’ultimo atto, un anno dopo Jannik Sinner.

Riproduzione riservata ©
TAGGED:
Leave a comment

Ultimi articoli

Roland Garros, Errani: “Giocare insieme a te è pazzesco”. Vavassori: “Sei l’unica con cui voglio parlare quando perdo”
Roland Garros
Roland Garros, doppio misto: back-to-back di Errani e Vavassori! Dabrowski e King battuti al match tie-break
Roland Garros
Angelo Binaghi, Presidente FITP (foto FITP)
Roland Garros, Binaghi: “Cobolli ha giocato da campione. Finale tutta italiana? Prima o poi …”
Interviste
Alexander Zverev - Roland Garros 2026 (x @atptour_ES)
Roland Garros, pronostici: Zverev sempre più favorito, Cobolli insegue. Kostyuk davanti a tutte
Pronostici