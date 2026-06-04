Roland Garros, il programma di venerdì 5 giugno: subito Mensik-Zverev, in serale il derby Cobolli-Arnaldi

È stato reso noto, da pochi minuti, il programma del Roland Garros 2026 di venerdì 5 giugno. Per il momento è disponibile solamente l’order of play del Philippe-Chatrier, dove si giocheranno le due semifinali del tabellone di singolare maschile. I contendenti erano già conosciuti, ma c’era grande attesa per capire chi avrebbe giocato in sessione serale e chi nel pomeriggio. Ebbene, si partirà alle 14:30 con il testa a testa tra Jakub Mensik e Alexander Zverev, che decreterà il primo finalista dello Slam di Parigi. Non prima delle 19:00, invece, il derby tra Matteo Arnaldi e Flavio Cobolli, che consentirà di avere un italiano nell’ultimo atto, un anno dopo Jannik Sinner.

Roland Garros Order of play – Friday, June 5, 2026 pic.twitter.com/W4PwQSuTZx — Tennis Schedules (@SchedulesTennis) June 4, 2026