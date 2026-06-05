Roland Garros, pronostici: Cobolli dovrebbe battere Arnaldi. Zverev-Mensik quasi senza storia

Roland Garros, giorno di semifinali, giorno di pronostici solo per i più coraggiosi. Perché quando si affrontano due connazionali, che per di più si conoscono da una vita, non è mai semplice individuare un vero favorito. Troppe variabili intervenienti, dinamiche emotive che possono condizionare l’esito dell’incontro. E tra Flavio Cobolli e Matteo Arnaldi, entrambi alla prima semifinale Slam, il discorso è più valido che mai.

Roland Garros: pronostici di Arnaldi-Cobolli

Il romano ha un tennis più dirompente, molto offensivo e in queste settimane di qualità altissima. Qualità da top 10, come potrebbe diventare da lunedì. Vederlo così avanti fa effetto ma non è una sorpresa in senso assoluto. Il ligure risponde con un atteggiamento fisico e mentale impeccabile, le quasi 20 ore in campo per arrivare in fondo lo dimostrano. Però ha meno potenza e un tennis molto rischioso, che non sempre può fruttare nel migliore dei modi.

I pronostici, anche dando un occhio alle classifiche, vedono in Cobolli il finalista del Roland Garros: 1,36-3,05 su Betsson, 1,40-3,00 su Starvegas e Netwin. Una forbice molto ampia che rende bene l’idea del vantaggio che ha Flavio, almeno sulla carta, nei confronti di Matteo. Arrivato più tardi, cresciuto più in fretta. Oggettivamente è il favorito, questo è innegabile, ma se la partita va in battaglia Arnaldi sa come regolarsi. E infatti Betsson propone una quota interessante sotto questo aspetto, riguardo l’over 26,5 game, quindi almeno 27. Vorrebbe dire una partita molto equilibrata con tie-break. Che potrebbe verificarsi anche nell’altra semifinale del Roland Garros, con pronostici ben serrati.

I pronostici di Zverev-Mensik

L’equilibrio nei servizi potrebbe esserci, sembra abbastanza probabile. Ma poi stop. Alexander Zverev, alla quinta semifinale al Roland Garros negli ultimi sei anni, appare decisamente avanti rispetto a Jakub Mensik. Che ha le armi, tra servizio e aggressività, per fare paura. Ma sulle diagonali da fondo, specie se in giornata giusta con il dritto, il tedesco appare di un’altra pasta. Troppo avanti, anche consapevole dell’enorme occasione che ha per vincere il tanto agognato Slam.

E infatti i pronostici, che lo vedono super favorito anche per vincere il Roland Garros, non danno adito a dubbi. Per Mensik le speranze sono all’osso: 1,26-3,75 su Betsson, 1,27-3,85 su Netwin e Starvegas. Forse una forbice anche eccessiva per quanto Mensik ha dimostrato arrivando fin qui, e per il tennis che è capace di esprimere. Ma a certi livelli l’esperienza, e anche la fame, la voglia di raggiungere quel sogno che tormenta, valgono di più. E in pochi provano questi due sentimenti con più ardore di Zverev. All’appuntamento con il destino.