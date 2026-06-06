Roland Garros

Andreeva vince il Roland Garros, la sicurezza fa rimuovere una bandiera della Russia sullo Chatrier

Gli sportivi russi continuano a competere "senza bandiera" secondo le indicazioni del CIO

Di Luca De Gaspari
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Piccolo caso durante i festeggiamenti di Mirra Andreeva dopo la vittoria del Roland Garros. Come segnalato dal giornalista Ben Rothenberg, mentre la nuova campionessa di Parigi celebrava il trionfo sul Philippe-Chatrier, due tifosi hanno estratto e sventolato una bandiera russa per omaggiare il Paese della giocatrice.

Lo sventolio è durato pochissimo: un addetto alla sicurezza del Roland Garros è intervenuto rapidamente, raggiungendo i tifosi e facendo riporre la bandiera nella borsa di uno dei presenti. Un episodio significativo, alla luce del regime di neutralità con cui i tennisti russi e bielorussi continuano a competere nei tornei internazionali, senza bandiera né simboli nazionali accanto al proprio nome.

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