ATP

ATP ‘s-Hertogenbosch: nessun italiano presente. Aliassime, de Minaur e Medvedev le prime teste di serie

Derby olandese tra Griekspoor e Van de Zandschulp al primo turno. In tabellone anche Shapovalov, Humbert, Bergs e Mannarino

Di Pietro Sanò
1 min di lettura 💬 Vai ai commenti
Felix Auger-Aliassime - Roland Garros 2026 (x @atptour)
Felix Auger-Aliassime - Roland Garros 2026 (x @atptour)

L’alba della stagione sui manti green si spartisce tra Germania e Paesi Bassi, dove sono già iniziate le qualificazioni dei rispettivi tornei di Stoccarda e ‘s-Hertogenbosch. Alcuni dei top 10 hanno optato per il Boss Open, altri, invece sono volati in Olanda per il Libema Open. Il semifinalista del Roland Garros, Felix Auger-Aliassime sarà alla guida del seeding. Iscritti in tabellone anche De Minaur, Medvedev e Arthur Rinderknech. Sono loro le prime quattro teste di serie del torneo.

Ugo Humbert – n.5 del seeding -, esordirà contro un tennista proveniente dalle qualificazioni, così come Zizou Bergs. Come previsto, grande presenza di tennisti casalinghi, inclusi Tallon Griekspoor e Botic Van de Zandschulp, che daranno vita un derby olandese al primo turno. Tra le wild card, appunto, Boogaard, Rottgering (entrambi olandesi) e il finlandese Otto Virtanen.

Il Libema Open ospiterà dei primi turni davvero interessanti. Marin Cilic sfida Shapovalov; Borges impegnato con Terence Atmane, Diallo alle prese con l’ostico Mannarino nella prima uscita del torneo olandese.

Riproduzione riservata ©
TAGGED:
Leave a comment

Ultimi articoli

Andreeva vince il Roland Garros, la sicurezza fa rimuovere una bandiera della Russia sullo Chatrier
Roland Garros
Flavio Cobolli - Roland Garros 2026
Roland Garros: in attesa della finale Flavio Cobolli ipoteca la top 10. È il settimo italiano a riuscirci
Italiani
WTA Queen’s, il tabellone: Rybakina e Anisimova le prime favorite, nessuna italiana presente
WTA
Mirra Andreeva - Roland Garros 2026 (x @rolandgarros)
Roland Garros: Andreeva, finalmente! Batte Chwalinska e si laurea campionessa Slam
Roland Garros