ATP ‘s-Hertogenbosch: nessun italiano presente. Aliassime, de Minaur e Medvedev le prime teste di serie

L’alba della stagione sui manti green si spartisce tra Germania e Paesi Bassi, dove sono già iniziate le qualificazioni dei rispettivi tornei di Stoccarda e ‘s-Hertogenbosch. Alcuni dei top 10 hanno optato per il Boss Open, altri, invece sono volati in Olanda per il Libema Open. Il semifinalista del Roland Garros, Felix Auger-Aliassime sarà alla guida del seeding. Iscritti in tabellone anche De Minaur, Medvedev e Arthur Rinderknech. Sono loro le prime quattro teste di serie del torneo.

Ugo Humbert – n.5 del seeding -, esordirà contro un tennista proveniente dalle qualificazioni, così come Zizou Bergs. Come previsto, grande presenza di tennisti casalinghi, inclusi Tallon Griekspoor e Botic Van de Zandschulp, che daranno vita un derby olandese al primo turno. Tra le wild card, appunto, Boogaard, Rottgering (entrambi olandesi) e il finlandese Otto Virtanen.

Il Libema Open ospiterà dei primi turni davvero interessanti. Marin Cilic sfida Shapovalov; Borges impegnato con Terence Atmane, Diallo alle prese con l’ostico Mannarino nella prima uscita del torneo olandese.